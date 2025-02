Previsioni Meteo: tra poche ore piogge sparse colpiranno alcune regioni, rischio temporali; i dettagli

Meteo - Tra sole, nubi e qualche pioggia: perturbazione in arrivo con netto calo termico

Il quadro atmosferico sull'Italia resterà instabile nei prossimi giorni. Fino a giovedì, il nostro Paese si troverà sotto l'influenza di un debole promontorio anticiclonico alternato a infiltrazioni di correnti atlantiche. Questo equilibrio porterà a condizioni meteorologiche variabili, con piogge sparse, rovesci e locali temporali, ma temperature ancora sopra la media stagionale.

A partire da venerdì, una perturbazione di matrice artica porterà un deciso peggioramento. L'ingresso di aria fredda determinerà un calo termico significativo e fenomeni intensi, con nevicate anche a quote medio-basse. Ecco il dettaglio delle previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Mercoledì 14 Febbraio

Nord: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge sparse e locali rovesci, più intensi sulla Liguria centro-orientale. Nevicate sulle Alpi a partire dai 1200-1500 metri.

Centro: molte nubi sui settori tirrenici con rovesci e temporali, piovaschi in Umbria. Sull’Adriatico fenomeni meno probabili. Nevicate in Appennino a quote elevate.

Sud: qualche pioggia in Sicilia e rovesci serali in Campania. Altrove, nuvolosità irregolare con fenomeni meno diffusi.

Temperature: stazionarie.

Venti: deboli o moderati meridionali.

Mari: mossi.

Meteo Giovedì 15 Febbraio

Nord: alternanza tra nuvolosità e schiarite, soprattutto sulle Alpi. In serata, piogge e rovesci tra Triveneto ed Emilia Romagna, con temporali notturni.

Centro: cieli coperti con piogge deboli intermittenti sui settori tirrenici. Peggiora tra la notte e la mattina su Marche, Umbria e Toscana, con quota neve in calo.

Sud: nuvolosità variabile, piogge sparse su Campania, Molise e Puglia, fenomeni scarsi altrove.

Temperature: stazionarie, ma in calo nella notte al Nord.

Venti: moderati sud-occidentali, in rotazione da nord-est sulle regioni settentrionali.

Mari: mossi.

Meteo Venerdì 16 Febbraio

Nord: forti rovesci e temporali su Friuli, basso Veneto ed Emilia Romagna. Neve in Appennino in calo sotto i 700 metri.

Centro: peggioramento diffuso con rovesci, temporali e grandinate. Neve in Appennino sotto i 1000 metri.

Sud: inizialmente variabile, peggiora dalla sera su Campania, Molise e Puglia con temporali intensi e locali grandinate.

Temperature: in netto calo su Nord e Centro, stabili ma in diminuzione al Sud.

Venti: moderati o forti tra nord-est e sud-ovest.

Mari: molto mossi.

Tendenza per il Weekend

La perturbazione continuerà ad avere effetti sul Mediterraneo con ulteriori rovesci e un calo termico generalizzato. Possibili nevicate a quote medio-basse al Centro-Nord e forti venti in molte regioni.

Resta aggiornato sulle previsioni per conoscere eventuali allerte e variazioni meteo nei prossimi giorni.