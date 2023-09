Previsioni meteo: vortice autunnale all'inizio della settimana, ma il centro europeo riserva sorprese. I dettagli

Meteo Italia: vortice autunnale all'orizzonte seguito da un'inattesa svolta del centro europeo. Prossima settimana: dopo un avvio temporalesco, con un ciclone autunnale, ci sarà una sorpresa, un colpo di scena in grado di cambiare non poco le condizioni meteo su buona parte dell'Italia.

Ma andiamo con ordine. Tra le giornate di Lunedì 25 e Mercoledì 27 sul bacino del Mediterraneo si manterrà attiva una vasta area di bassa pressione, quel ciclone equinoziale che già ci terrà compagnia durante il weekend e che provocherà un'ondata di maltempo in particolare al Centro-Sud e sulla Sicilia.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del centro europeo saranno possibili de violenti temporali in particolare su Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Il tutto a causa dello scontro tra masse d'aria diverse e dei contrasti particolarmente esaltati in queste settimane di passaggio tra la l'Estate e l'Autunno e del mare ancora molto caldo per il periodo che fornirà quel surplus di energia per la formazione di intense celle temporalesche.

COLPO DI SCENA - Riecco l'anticiclone africano

Al Nord e sulle regioni tirreniche, invece, avremo tanto sole e temperature ben oltre le medie climatiche per tutta la prima parte di settimana, grazie ad un'ennesima avanzata dell'alta pressione di origine africana come possiamo vedere dalla mappa qui sotto.

Da segnalare, tuttavia, che di notte e al primo mattino, stante la stasi atmosferica e la calma dei venti, potrebbero formarsi le prime nebbie stagionali sulle basse pianure, con temperature che quindi risulterebbero inizialmente freddine.



Successivamente, diciamo intorno a Giovedì 28 Settembre, l'alta pressione potrebbe tornare a dominare la scena anche sul versante adriatico e al Sud, e al contemporaneo allontanamento del ciclone equinoziale.



Si prepara dunque l'ennesimo ritorno del caldo, seppur con una novità: non raggiungeremo i picchi record che si sono registrati negli ultimi giorni. Sarà insomma una gradevole Estate settembrina! (iLMeteo)

In aggiornamento