Previsioni Meteo Weekend con il sole: temperature in rialzo, ma maggio resta instabile

Previsioni meteo weekend: più sole e temperature in aumento, ma maggio resta instabile

Dopo giorni segnati da instabilità diffusa e passaggi perturbati, il tempo sull’Italia concede una tregua. Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 saranno infatti caratterizzati da un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il canale di bassa pressione responsabile delle piogge si ritirerà temporaneamente, lasciando spazio all’espansione dell’anticiclone dal Mare del Nord verso il bacino del Mediterraneo.

Il fine settimana sarà dunque prevalentemente soleggiato, con qualche eccezione legata all’instabilità pomeridiana sui rilievi e a una debole perturbazione africana in transito sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo sabato 10 maggio

Nord Italia: cieli poco nuvolosi al mattino, con presenza di nubi su Alpi, Prealpi, Appennino e alte pianure, ma senza fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio si svilupperanno alcuni temporali, in particolare sulle zone alpine e appenniniche. Non si esclude qualche piovasco anche in pianura tra Emilia e Liguria.

Centro Italia: giornata generalmente soleggiata, con sviluppo di temporali localizzati nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, specie sul versante adriatico.

Sud Italia: condizioni stabili per gran parte della giornata, con qualche temporale pomeridiano possibile tra le aree interne di Molise, Campania e Basilicata.

Temperature: in lieve aumento o stazionarie su tutto il territorio.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali, in particolare sulle regioni adriatiche.

Mari: mossi i bacini orientali e meridionali, poco mossi altrove.

Previsioni meteo domenica 11 maggio

Nord Italia: mattinata soleggiata, salvo addensamenti nuvolosi sul Nord-Ovest. Nel pomeriggio attesi temporali su Alpi, Prealpi e Appennino, con possibile coinvolgimento della pianura piemontese.

Centro Italia: tempo stabile e soleggiato al mattino, con sviluppo di rovesci pomeridiani sull’Appennino centrale e occasionali sconfinamenti verso la costa abruzzese.

Sud Italia: nuvolosità irregolare tra Sicilia e Calabria, con piogge isolate. Maggiore stabilità sul resto del Sud, anche se nel pomeriggio sono attesi temporali lungo la dorsale appenninica.

Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve rialzo.

Venti: scirocco in rinforzo sui Canali, maestrale sul basso Adriatico.

Mari: in prevalenza calmi o poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Il miglioramento atteso nel weekend sarà temporaneo. Il mese di maggio continuerà a mostrare caratteristiche tipicamente primaverili, con giornate soleggiate alternate a nuove fasi instabili. Correnti atlantiche e infiltrazioni fresche dai quadranti settentrionali potrebbero infatti tornare a interessare l’Italia, mantenendo alta la variabilità e rallentando l’arrivo del vero clima estivo.

