Previsioni meteo. Weekend surreale: l'autunno che non c'è. L'Italia sotto l'influenza dell'anticiclone africano. I dettagli

Temperature da estate e zero termico oltre i 4000 metri: l'Italia sotto l'influenza dell'anticiclone africano

Per il weekend del 7 e 8 Ottobre, le previsioni meteo indicano un clima decisamente insolito. L'anticiclone africano sta guadagnando forza, portando con sé un'ondata di calore che avrà un impatto significativo sull'Italia. Mentre di solito ci aspetteremmo pioggia e temperature più fresche in questo periodo autunnale, ci troviamo invece di fronte a un fenomeno climatico eccezionale che coinvolge l'intera nazione con temperature da piena estate.

Questo fenomeno è dovuto a una configurazione atmosferica particolare, con l'anticiclone africano al centro. Questo sistema trasporterà aria calda e subtropicale dal Nord Africa, specificamente dall'Algeria e dal Marocco, influenzando così il clima in Italia. Le temperature saranno ben 8-10°C più alte del normale per questa stagione, creando un ambiente che potremmo definire "surreale" nel cuore dell'autunno.

Non solo le aree pianeggianti saranno colpite, ma anche le zone montuose. Il punto in cui la temperatura scende sotto lo zero, noto come zero termico, sarà addirittura oltre i 4000 metri di altitudine. Per quanto riguarda le temperature, sia Sabato 7 che Domenica 8 Ottobre, ci aspettiamo valori fino a 30°C o anche superiori in alcune località. Questo vale in particolare per la Valle Padana e le regioni tirreniche, comprese città come Firenze, Roma, Bolzano, Ferrara, Pavia, Alessandria, Terni e Bologna. (iLMeteo)

