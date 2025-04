"Primo Maggio al Laghetto": Una Giornata di Socialità, Arte, Cultura, Cinofilia e Sostenibilità Ambientale a Marcianise

Un'occasione imperdibile per celebrare il Primo Maggio all'insegna della socialità, dell'arte, della cultura, della cinofilia e della sostenibilità ambientale. L'associazione "Gli Amici del Laghetto" invita la cittadinanza a trascorrere una giornata speciale giovedì 1 maggio, dalle ore 10:00 alle 19:00, presso il suggestivo scenario del laghetto in Via Peschiera (ex Strada Provinciale 165) a Marcianise (CE). L'ingresso è libero.

"Primo Maggio al Laghetto" si propone come un evento poliedrico, capace di coinvolgere un pubblico ampio e variegato grazie a un ricco programma di iniziative. La giornata sarà animata da esibizioni artistiche e sportive, offrendo momenti di svago e intrattenimento per tutte le età.

I più piccoli potranno dare libero sfogo alla loro creatività partecipando al laboratorio d'arte e scienza per bambini curato da Valentina Manzo, arte terapeuta. Gli amanti degli animali non potranno perdere l'entusiasmante esibizione cinofila a cura di Carlo Fretta del Centro Cineagonistico Castello Airola.

La cultura sarà protagonista con un coinvolgente reading teatrale interpretato da Anika Russo e con le note del concerto per pianoforte di Davide Zito. La giornata sarà arricchita dalle sonorità del duo indie acustico Assioma (composto da Carmine Miele e Sabrina Angelino) e dalle rime del rapper Luca Blindo.

Un focus importante sarà dedicato alla sostenibilità ambientale, con un momento di discussione che vedrà la partecipazione di esperti del settore: Fabrizio Golino (Guardia Ambientale LIPU), Alessandro Mezzacapo (Agronomo), Giuseppe Golino (Presidente Ass. Gli Amici del Laghetto) e Armando Zarrelli (Docente Universitario Federico II - Napoli). Il tema del legame tra sport e ambiente sarà approfondito dagli interventi di Biagio Rosato (Presidente Podistica Marcianise ASD), Angelo Musone (Ex Assessore allo Sport Comune di Marcianise) e Raffaele Salzillo (Responsabile S.C. Velodromo Marcianise). Si discuterà inoltre di sostenibilità, tradizione e innovazione con Michele Colella (Presidente Proloco Marthianisi), Arcangelo Mezzacapo (Vice Presidente Forum dei Giovani) e Giovanni Zarano (Segretario Forum dei Giovani).

La manifestazione vedrà anche la partecipazione del Sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, a testimonianza dell'importanza dell'evento per la comunità locale.

Durante la giornata sarà possibile usufruire di una comoda Area Pic Nic Libera per chi desidera pranzare all'aperto e curiosare tra le creazioni del mercatino a cura dell'associazione CRASA APS, che proporrà anche una masterclass di artigianato tenuta da Nataliia Skoromnyk.

"Primo Maggio al Laghetto" rappresenta un'occasione unica per vivere una giornata all'insegna della condivisione, della scoperta e del rispetto per l'ambiente, valorizzando al contempo le eccellenze artistiche, culturali e sportive del territorio.

Contatti:

[email protected]

https://fb.me/e/6b0IunSQg

https://www.facebook.com/profile.php?id=61575869666365