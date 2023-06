Produzione di energia in Italia: da quali società è effettuata?

In questo particolare periodo, l’argomento “energia elettrica” risulta particolarmente acceso: è pressoché all’ordine del giorno che, nei telegiornali, si parli della necessità nazionale di approvvigionarsi di nuova energia per rispondere alle esigenze della popolazione, come anche del fatto che si stiano registrando, negli ultimi tempi, dei rincari importanti i quali stanno pesando non poco sia sulle famiglie che sulle imprese.

Ma quali sono i principali operatori italiani per quel che riguarda la produzione di energia elettrica? La risposta è meno scontata di quanto si potrebbe credere.

Per rispondere con precisione a tale domanda è possibile far riferimento ad un apposito report prodotto da ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, la quale rappresenta chiaramente una fonte più che affidabile.

Al primo posto la categoria “Altri produttori”

Secondo ARERA, al primo posto tra i produttori di energia in Italia vi è la categoria definita “Altri produttori”, ovvero società differenti da quelle che andremo ad elencare in seguito.

Nello specifico, la categoria in questione risulta corrispondere, in riferimento all’anno 2021, al 40,3% del mercato nazionale.

La gamma di aziende rientranti in questa categoria è davvero molto ricca, tra esse figura, ad esempio, AB Energie, sulla quale è possibile individuare molte informazioni interessanti nel portale SalvaConto, noto comparatore di tariffe online.

Enel ed ENI completano il “podio”

Al secondo posto troviamo invece Enel, un’azienda dal noto blasone e comunque molto particolare, dal momento che alcuni decenni addietro operava sul territorio nazionale in regime di monopolio; oggi, secondo ARERA, Enel produce il 17,5% dell’energia nazionale, sempre in riferimento all’anno 2021.

Il terzo posto di questa speciale classifica è occupato da ENI, un’altra azienda assolutamente blasonata ed affermata, la cui produzione corrisponde al 9,4% su scala nazionale.

Le altre società presenti in classifica

Quarto posto per A2A, con il 6,9%, quinto per Edison con il 6,2%, segue EPH con il 5,9% e ancora Iren con il 3,4%, Engie con il 2,7%, Sorgenia con il 2,5%, ERG con il 2%, Axpo Group con l’1,8% ed Alperia con l’1,5%.

Un settore sempre più competitivo e ricco di aziende

Quello che emerge da questi dati, dunque, è la presenza di una molteplicità di aziende attive in questo settore.

Se si afferma questo non è semplicemente perché le società citate, come visto, sono diverse, ma anche perché la prima categoria menzionata, come detto, è costituita da “Altri produttori”, società che prese singolarmente occupano delle fette di mercato piuttosto piccole ma che, nel loro insieme, sanno essere davvero decisive per la produzione energetica nazionale.

Per il resto, Enel si conferma leader del settore, ma quella che in passato era una centralità assoluta è stata decisamente soppiantata da un mercato variegato che coinvolge sempre più operatori, e questo non può che rappresentare un bene per il consumatore.