Progetto Arca apre le porte alla città di Milano per far conoscere i suoi servizi dedicati ai più fragili

Una giornata alla scoperta delle attività della Fondazione nei sottopassi della Stazione Centrale in via Sammartini 126

In occasione della Civil Week - l’iniziativa dedicata al volontariato e alla cittadinanza attiva a Milano che si tiene dal 4 al 7 maggio - Fondazione Progetto Arca apre le porte dell’HUB 126, centro di pronto intervento polifunzionale nei sottopassi della Stazione Centrale, per sensibilizzare i cittadini sul tema della povertà e sulle varie forme di supporto a favore dei più fragili.

Chiunque desideri scoprire e conoscere da vicino i servizi che, dal 1994, la Fondazione offre alle persone in difficoltà può recarsi sabato 6 maggio, dalle ore 10 alle 17, in via Sammartini 126 e dialogare con gli operatori e i volontari che quotidianamente si dedicano alle persone senza dimora e alle famiglie indigenti.

Il percorso prevede il racconto, da parte dei volontari, dei servizi che da questi luoghi partono ogni giorno e la visita vera e propria dell’HUB126.

Il centro di pronto intervento, i cui spazi sono stati di recente riqualificati grazie a Fondazione Fiera Milano, accoglie e assiste i profughi ucraini in arrivo in Italia fornendo un luogo dove potersi lavare, cambiare e prendersi cura di sé, e fornisce assistenza e orientamento anche alle persone senza dimora della zona.

I servizi che verranno illustrati sono: le Unità mobili di strada (gruppi di volontari che orientano ai servizi del territorio e distribuiscono coperte, cibo e altri generi di conforto ai senzatetto in varie zone della città di Milano), la Spesa del giorno (il ritiro delle eccedenze alimentari dai supermercati e consegna il giorno stesso alle famiglie in difficolta di prodotti freschi), i Pacchi viveri (cesti di alimenti confezionati che garantiscono i pasti giornalieri per ogni componente della famiglia).

Inoltre, di fronte al civico 126 è possibile vedere in azione, come ogni giorno, la Cucina mobile di Progetto Arca: lo speciale foodtruck che distribuisce pasti cucinati e caldi e che accompagna i volontari delle Unità mobili nelle uscite in strada diurne e serali.

https://civilweek-vivere.it/eventi/i-volti-di-progetto-arca-in-difesa-dei-piu-fragili/

Civil Week 2023 è la manifestazione che si svolgerà dal 4 all’7 maggio dove cittadini attivi,

organizzazioni Terzo settore, scuole faranno vivere il proprio impegno civico attraverso iniziative diffuse in tutto il territorio metropolitano. L’iniziativa è organizzata da Corriere della Sera - Buone Notizie, CSV Milano ETS, Forum Terzo settore Adda Martesana, Altomilanese e Milano, Fondazione di Comunità Milano, Fondazione Comunitaria Nord Milano e Ticino Olona

Fondazione Progetto Arca onlus nasce a Milano nel 1994 per portare un aiuto concreto a persone che si trovano in stato di grave povertà ed emarginazione sociale.

Al centro del suo intervento, ci sono persone senza dimora, famiglie indigenti, persone con problemi di dipendenza, rifugiati e richiedenti asilo. Ogni giorno Progetto Arca offre ascolto e assistenza in strada, pasti caldi, la possibilità di dormire al riparo, cure mediche e accoglienza in case vere a migliaia di persone povere. Con i suoi operatori e volontari, accompagna ogni persona in difficoltà in un percorso di recupero personale e di reinserimento sociale, abitativo e lavorativo. Nell’ultimo anno Progetto Arca ha servito più di 2 milioni e 600 mila pasti, offerto 340 mila notti di accoglienza e 3.000 visite mediche; 25.000 persone hanno ricevuto aiuto.