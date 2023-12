Progetto Arca e Fondazione Laps insieme per dare una casa alle famiglie in difficoltà

Cena e asta di beneficenza per raccogliere fondi dedicati a Housing Sociale Bodio: una palazzina a Milano per l’accoglienza e il reinserimento sociale di 11 nuclei fragili

Milano, 13 novembre 2023 - Una serata speciale nell’esclusiva cornice di Garage Italia Milano vede unite Fondazione Laps e Fondazione Progetto Arca a sostegno del progetto Housing Sociale Bodio, una palazzina dedicata all’accoglienza e al reinserimento sociale di minori in difficoltà con le loro famiglie.

In programma lunedì 20 novembre - Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza - l’evento, presentato da Cristina Fantoni, prevede un’elegante cena a cura di Chef Andrea Aprea, Chef Massimiliano Prete, Chef Giancarlo Morelli, Chef Matteo Baronetto, Chef Jayson Dee Cabaya e con il prezioso supporto di C.A.P.A.C. e Istituto Alberghiero Carlo Porta Milano.

Inoltre un’asta di beneficenza di numerosi prodotti e servizi, realizzata con il contributo di Cambi Casa d’Aste (www.cambiaste.com/it/index.asp), con l’obiettivo di raccogliere fondi per completare i lavori di ristrutturazione della palazzina, di proprietà di Progetto Arca e situata in viale Bodio a Milano, per l’allestimento di 11 appartamenti (bilocali e trilocali) per famiglie che vivono in situazioni di disagio abitativo, economico, sociale. Lo stabile nasce accanto al Market solidale, aperto lo scorso luglio da Progetto Arca per dare sostegno alimentare a 150 famiglie in difficoltà della zona.

“La casa, insieme al lavoro, è il pilastro fondamentale della vita di ogni persona. Dalla casa ripartono le azioni e le relazioni necessarie per contrastare l’emarginazione sociale e permettere nel tempo un reale reinserimento nella società” commenta Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca. “In questi ultimi anni in particolare abbiamo registrato un aumento importante delle richieste di aiuto da parte delle famiglie, che troppo velocemente scivolano nella fragilità estrema. Grazie dunque a Fondazione Laps per essere al nostro fianco nella realizzazione di progetti concreti e necessari come quello di Housing Sociale Bodio”.

Supportare il benessere dei minori vulnerabili e delle loro famiglie promuovendo progetti di solidarietà e contribuendo così a portare un cambiamento positivo e responsabile nella società è proprio la mission di Fondazione Laps, costituita nel 2016 dall'imprenditore e filantropo Lapo Elkann. “Sono onorato di collaborare con Progetto Arca in questo progetto che si pone l’obiettivo di migliorare la quotidianità di soggetti vulnerabili. La casa rappresenta il primo nucleo attorno al quale si progetta il futuro dei minori ed è proprio per questo che da alcuni anni abbiamo concentrato il nostro impegno sull’housing come ad esempio Casa Laps aperta in Portogallo. Sono sempre più convinto che l’impegno sociale della collettività sia risorsa essenziale per cercare di proteggere il diritto al sorriso che ogni bambino nel mondo ha”.

Nella palazzina di viale Bodio le famiglie accolte avranno la possibilità di essere supportate da un’equipe multidisciplinare che prenderà in carico i bisogni specifici di ogni persona per avviare un reale percorso di integrazione sociale. Affiancamento nella relazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, nella gestione delle pratiche burocratiche per ottenere documenti e permessi, nell’avvio di procedure legali gratuite e di percorsi professionali sono tra le attività che verranno svolte.

Solo nell’ultimo anno Progetto Arca ha gestito 146 strutture di accoglienza (appartamenti, microcomunità e centri) in tutta Italia, concentrati in particolare a Milano e hinterland.

Dall’ultima indagine Istat (datata 25 ottobre 2023), si registra un aumento importante nel 2022 in Italia del numero di famiglie che vivono in condizione di povertà assoluta: sono 2,18 milioni di famiglie (8,3% del totale da 7,7% nel 2021). Un peggioramento imputabile in larga misura alla forte accelerazione dell’inflazione. L’incidenza della povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è pari al 28,9%, si ferma invece al 6,4% per le famiglie composte solamente da italiani.

Si ringrazia, tra gli altri: Acqua Filette, AF Corse, Alessandro Martorana, Bitre, Bulgari Hotel Milano, Calvisius Caviar, Carolina Ravarini, Ceramica Bevilacqua, Cherrity, Cipiemme, Conti Zecca, De Simone Fratelli, Deutsche Bank, Ecoalf, Edg, Evolution Doing, Fast Private Jet, Ferrari Trento, Figc, Federazione Italiana Rugby, Gruppo Telmo, Incomedia, Laguna B, Loreto Print, MarroneCattelan, Milano Fulgida, No Loop, Publicis, Replay, Riva Yacht, Rovagnati, Salce 197, Sci, Sparici Landini, Taschen, The Longevity Suite, Uniqlo, Unopiù, Whopsee, Yamaha Music, Zoppis Premium Beverages.