Prove di rinascita della "movida" turistica a Gallipoli

Gallipoli (LE) , 30 maggio 2021 - Dall’unione tra l’innovativa start up bolognese TicketSms e la piattaforma Mitiga nasce un’iniziativa in grado di rilanciare un settore di rilievo per le località turistiche, quello degli eventi in locali quali le discoteche. Grazie a tale iniziativa, sarà possibile dar vita ad eventi “covid free”.

La prima sperimentazione sul campo avverrà non a caso in una località che oltre alle proprie bellezze naturali in estate si propone di offrire anche delle attrattive per la vita notturna: Gallipoli, nel Salento, La nuova piattaforma sarà testata nel mese di giugno, in una notte che rappresenterà a tutti gli effetti uno dei primi test scientifici in Italia per promuovere gli eventi con nuovi standard di sicurezza.

Il procedimento attivato da TicketSm si sviluppa in due diverse fasi. La prima fase è quella dell’acquisto del biglietto, sarà momentaneamente sospeso. Chi lo ha acquistato, dovrà quindi sottoporsi al vaccino o al tampone antigenico di prima generazione Sars-Cov 2 tra le 24 e le 36 ore prima dell'evento, in una delle farmacie o centri di analisi convenzionati con Mitiga. A quel punto TicketSms verificherà lo stato del tampone del partecipante e permetterà l’utilizzo del biglietto tramite una notifica push sul telefonino.

Nel caso in cui il tampone non sia stato effettuato il biglietto verrà annullato. All’ingresso all’evento si dovrà esibire solamente il codice QR del biglietto TicketSms. L’iniziativa è sostenuta dalla Silb-Fipe, l'associazione italiana imprese ed intrattenimento, dal Sils, il sindacato dei lavoratori dello spettacolo, dalla Club Festival Commission (CFC) e dall’associazione dei Dj (A-Dj).

Raffaele Basile