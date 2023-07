Provincia di Treviso sotto shock: 17enne muore accoltellato durante una lite a Varago di Maserada

La provincia di Treviso è stata scossa da un accoltellamento che ha causato la morte di un giovane di soli 17 anni durante una lite a Varago di Maserada. L'arma del delitto è stata trovata dietro la chiesa del paese, e i carabinieri hanno già fermato tre ragazzi su cui stanno svolgendo le indagini. In questo articolo approfondiremo i dettagli dell'evento e le reazioni della popolazione locale.



Accoltellato durante una lite, muore un 17enne a Varago di Maserada

Il gravissimo episodio giovedì pomeriggio. Sarebbe successo per un banale litigio fra ragazzi. L'arma del delitto trovata dietro la chiesa

Nel servizio di Andrea Rossini, col montaggio di Andrea Diprizio, l'intervista a Massimo Ribaudo, comandante provinciale Carabinieri di Treviso

L'omicidio è avvenuto giovedì pomeriggio, poco prima delle 18, nella frazione di Varago di Maserada, in provincia di Treviso.

La dinamica e le indagini

La vittima è un diciassettenne di origine marocchina, accoltellato a seguito di una rissa scoppiata, pare, per futili motivi. Immediato l'intervento del Suem, ma i sanitari non hanno potuto che constatare la morte del ragazzo, che hanno trovato riverso in un campo vicino a via Primo maggio, dietro la chiesa del paese. I carabinieri hanno già fermato e condotto in caserma tre ragazzi, anche loro giovanissimi, su cui stanno facendo accertamenti.

In Veneto tre delitti in pochi giorni

Per la Marca è il secondo brutale fatto di sangue in pochi giorni, dopo il duplice omicidio di Paese. Il 7 maggio a Fener, nel Bellunese, il 53enne Antonio Costa era stato accoltellato, da Pedro Livert Dominguez Sanchez, con un'arma da taglio che la vittima usava per difendersi. (Rai news)



In aggiornamento