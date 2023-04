Psichiatra aggredita a Pisa muore: organi donati secondo la sua volontà

La psichiatra che è stata aggredita davanti all'ospedale di Pisa venerdì è purtroppo deceduta. Un bollettino medico congiunto dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell'Azienda Usl Toscana nord-ovest ha annunciato la notizia oggi. Si è conclusa alle 23.40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici, come riportato nel bollettino. Come espressamente richiesto dalla Dr.ssa Capovani in vita, con il supporto dei familiari e l'autorizzazione del magistrato della procura di Pisa, si procederà alla donazione degli organi.

La Dr.ssa Capovani aveva espresso in vita la sua volontà di donare gli organi, e tale desiderio sarà rispettato. La sua scomparsa è stata un duro colpo per la comunità medica e per coloro che l'hanno conosciuta. L'aggressione subita è stata un evento tragico e senza senso, che ha causato una perdita irreparabile. La comunità medica e il pubblico in generale si uniscono per esprimere le loro più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici della Dr.ssa Capovani.