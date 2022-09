Pubblicità Easyjet. Ecco le reazioni politiche e imprenditoriale "Santelli: "descrizione razzista"

CATANZARO, 23 GIU – "Le scuse frettolose e goffe di Easyjet sono la dimostrazione che spesso la toppa è peggio del buco. Pensare di sbeffeggiare una delle terre più belle del nostro paese e congiuntamente i suoi abitanti, generalizzando maldestramente la presenza mafiosa nella regione di cui, giova ricordarlo, la Calabria i Calabresi sono vittime, è un errore tanto maldestro quanto accettabile

*** Il Ceo di Easyjet Lundegren scrive al presidente Santelli

Immediata la risposta di EasyJet al Presidente della Regione Calabria Jole Santelli attraverso una lettera di scuse a firma del Ceo britannico Johan Lundgren.

Lundgren annuncia la rimozione del testo, l'avvio di un'indagine interna e la richiesta di un incontro “per lavorare allo scopo di sostenere il rilancio del turismo nella Vostra regione e continuare a portare i turisti in Calabria”.

*** Santelli: "descrizione razzista, compagnia aumenti voli"

"La pseudo operazione di marketing sulla Calabria realizzata da EasyJet è offensiva, miope e ha un chiaro sapore razzista. Si potevano usare tante parole per descrivere la meraviglia e la straordinarietà di una regione unica al mondo, ma la compagnia inglese ha scelto le più becere e le più consunte, realizzando una pubblicità ingannevole che non è altro che una sommatoria di inqualificabili pregiudizi. Per questo ho immediatamente scritto una lettera di protesta alla compagnia".

Così il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

"Descrivere la Calabria come una regione che "soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti" e per via della "mancanza di città iconiche come Roma e Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram", oltre che falso, è anche profondamente ridicolo. Così come lo è parlare di "case bizzarre", come se ci si trovasse a descrivere le abitazioni dei puffi. I calabresi – spiega Santelli – meritano rispetto e una miglior considerazione da parte di tutti. Prendiamo comunque atto delle scuse pubbliche di EasyJet, che ha già provveduto a modificare il testo originariamente apparso nella sezione "Ispirami" del suo sito".

"A pensarci bene, il modo migliore per rimediare a una gaffe senza precedenti – conclude la governatrice della Calabria – sarebbe quello di incrementare in modo considerevole i voli per la Calabria, in modo da permettere alle migliaia e migliaia di passeggeri di EasyJet di scoprire le infinite meraviglie della nostra terra. Non abbiamo Roma e non abbiamo Venezia, certo, ma non ci lamentiamo affatto. La Calabria è una meraviglia che merita solo di essere ammirata".

*** Giannetta, frasi offensive e qualunquiste "Easy Jet rettifichi immediatamente la descrizione della Calabria dal proprio sito". Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta. "La Compagnia aerea - prosegue - ha scelto contenuti imbarazzanti, offensivi e qualunquisti per descrivere la destinazione Calabria agli appassionati di Instagram. Contenuti che nulla hanno a che vedere con l'identità, la storia, la cultura e la bellezza della nostra regione e del nostro popolo. È davvero paradossale che con l'intento di ispirare viaggiatori e turisti verso proposte alternative, si dipinga la Calabria come luogo che, riporto testualmente 'soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti'. Abbiamo certamente molta strada da fare per rafforzarci e promuoverci al meglio tra le destinazioni di viaggio, ma una cosa è certa, non è sicuramente questa la direzione giusta. Ci aspettiamo una rettifica con tanto di scuse da parte della Compagnia aerea che, a mio avviso, avrebbe quantomeno dovuto affidarsi a professionisti più competenti e seri per la redazione dei propri contenuti. La Calabria ha moltissimo da offrire a chi ama viaggiare e scoprire la bellezza autentica dei luoghi e delle culture che li animano. Viaggiare in Calabria è un'esperienza che ha ispirato artisti e poeti. E che sicuramente appassiona anche gli amanti di Instagram, con i suoi scenari incantevoli e unici al mondo". "Cari autori dei siti delle Compagnie aeree internazionali - conclude Giannetta - venite qui a studiare la nostra vera identità e poi non vi mancheranno le parole giuste per ispirare l'esperienza di viaggio in Calabria".



*** Orsomarso, valutare richiesta risarcimento 'Compagnia ha poi rimosso e sostituito scheda da sito web'

"La compagnia aerea Easyjet ha rimosso dal suo sito web e sostituito la scheda in cui, nella parte dedicata alle destinazioni di viaggio, descriveva la Calabria come una terra caratterizzata dalla mafia e dai terremoti. Una disinformazione in cui il pregiudizio si mescola all'ignoranza, e che cammina di pari passo con quella di alcuni giornali nazionali che puntano a creare allarme sulle zone rosse in una regione che ha gestito tanto bene l'emergenza da avere il grado di infezione più basso d'Italia". E' quanto afferma, in una nota, l'assessore al Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso. "Rettificare notizie tanto false e lesive dell'immagine della regione - prosegue Orsomarso - è stato un atto doveroso, ma già oggi in giunta proporrò di valutare una richiesta di risarcimento danni. I nostri paesaggi, i nostri borghi, i nostri mari, le nostre montagne sono il naturale giardino d'Italia e d'Europa, le nostre ricchezze culturali, archeologiche, il nostro patrimonio di identità possono offrire al visitatore esperienze uniche. Per questo stiamo lavorando con orgoglio e determinazione per offrire al sistema del turismo maggiori servizi, migliori collegamenti e una più curata formazione delle professionalità, per rendere ancora più attrattiva una terra che ha nell'accoglienza della sua gente la sua naturale vocazione".

*** Open Calabria, clamoroso autogol

"L'approssimazione di Easyjet nel descrivere perché 'volare' su Lamezia Terme è allucinante. Un clamoroso autogol di comunicazione che mette in seria discussione la reputazione della compagnia aerea low-cost. Approssimazione e qualunquismo che non ci si aspetta da una società che dovrebbe adottare strategie aziendali per massimizzare i propri profitti e il proprio posizionamento nel mercato del traffico aereo in Italia e in Europa". E' quanto afferma in una nota Open Calabria. "Tuttavia, a parte la sciatteria e l'approssimazione di EasyJet - prosegue la nota - alcune cose meritano di essere riprese dalla loro comunicazione. In piena crisi COVID-19, infatti, l'elemento che guiderà le scelte dei turisti sarà la sicurezza percepita dei luoghi di destinazione. In tale direzione, in Calabria il distanziamento sociale sarà garantito in modo naturale dagli 800 chilometri di costa su cui fa leva il turismo balneare regionale. Ecco perché, caro Easyjet team, sono 'mai affollate': perché sono troppe e, spesse volte, quelle meno note sono luoghi paradisiaci. Easyjet aiuta anche in modo indiretto il turismo montano in Calabria: 'tre spettacolari parchi nazionali'. Vero, caro Easyjet team, tanto spettacolari che consentiranno nella stagione COVID-19 l'affermazione in Calabria del turismo sostenibile. Puntare sulla consapevole valorizzazione delle multiformi bellezze naturali che si rinvengono dal Pollino allo Stretto é la missione dei tantissimi operatori del settore che lavorano per costruire, attorno alla forza della natura, un'offerta turistica a forte connotazione storico-culturale legata alle variegate tradizioni dei borghi".

*** Bossio, lesiva turismo italiano

"L'inaccettabile descrizione della Calabria data dal sito web della compagnia aerea Easyjet merita un urgente approfondimento e sto valutando di presentare un'interrogazione parlamentare per investire l'intero Parlamento e il Governo di questa vicenda clamorosa, surreale e gravemente lesiva dell'immagine non solo della Calabria ma dell'intero sistema turistico italiano, dal momento che la compagnia britannica ha diversi scali nel nostro Paese e le spericolate definizioni 'terra di mafia e terremoti' umiliano l'Italia nel suo complesso". Ad affermarlo è la parlamentare Pd, Enza Bruno Bossio. "Ci aspettiamo, dunque - prosegue - che la compagnia corregga al più presto lo spazio dedicato alla Calabria, attingendo a un racconto di verità e giustizia e accompagnandolo a un messaggio di scuse. Se anche si trattasse di uno scivolone e di un errore di superficialità, vi è un limite di decenza abbondantemente superato soprattutto perché si tratta di un messaggio promozionale. Tocca poi alle istituzioni regionali attivare ogni forma di tutela legale per rivendicare il danno d'immagine consumato sulla Calabria, sulla sua storia millenaria di bellezza e accoglienza e sull'economia turistica locale".

*** Abramo, rettificare o faremo causa

"Se Easyjet non modifica, non rettifica e, soprattutto, non si scusa con la Calabria e i calabresi attiverò l'ufficio legale della Provincia per tutelare nelle sedi opportune l'immagine della nostra terra". Lo ha detto il sindaco di Catanzaro e presidente della Provincia del capoluogo, Sergio Abramo. "Nel leggere la notizia su come la compagnia aerea ha 'promosso' i voli verso l'aeroporto internazionale di Lamezia - ha aggiunto Abramo - ho pensato si trattasse di una delle tante fake che circolano sui social. Mio malgrado ho scoperto subito, collegandomi direttamente sulla pagina di Easyjet, che la realtà questa volta ha superato ogni forma di immaginazione. Pregiudizio, pressappochismo, una narrazione distorta della nostra e anche una forma evidente di razzismo culturale: se voleva raggiungere il limite il 'genio' del marketing che si è inventato questo claim è abbondantemente riuscito nel suo intento. E così facendo ha indignato una regione intera, stufa di dover ascoltare o leggere queste ridicole e fasulle banalità, smentite dai fatti e dai commenti, a Easyjet dovrebbero saperlo, sempre positivi di chi viene a visitarci". "Mi auguro che la compagnia si corregga al più presto - conclude Abramo - scusandosi sinceramente. Altrimenti ne risponderà in Tribunale".

*** Pitaro, frasi assurde e offensive

"Chiedo alla presidente Santelli di intervenire tempestivamente affinché vengano rimosse dal sito della compagnia aerea Easyjet le frasi assurde e offensive con cui si 'invita' a viaggiare in Calabria". Il consigliere regionale Francesco Pitaro (Gruppo Misto) interviene sulla descrizione che Easyjet fa dei luoghi da visitare una volta atterrati allo scalo di Lamezia Terme e aggiunge: "Che si tratti di hackeraggio o di un'infelice trovata pubblicitaria resta inaccettabile che una regione dalla storia millenaria e con un ricchissimo patrimonio ambientale, religioso e culturale, che ha fortemente influito sullo sviluppo della civiltà mediterranea, venga ridotta a terra di mafia e terremoti, nonché meta di serie B perché incapace di attrarre i fan dei social network, peraltro aggiungendo notizie mendaci e chiaramente infondate secondo cui la Calabria soffra di 'assenza di turisti'".



*** Ferrara, vergognosa descrizione Calabria

"'Questa regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti', così viene descritta la Calabria sul sito web di Easyjet. È una vergognosa descrizione che offende la Calabria e la mia gente, crea un danno d'immagine e scoraggia evidentemente i turisti a visitare la nostra terra, che è e deve essere nota per il suo ricco e meraviglioso patrimonio paesaggistico ed enogastronomico, per le sue antiche tradizioni e per l'accoglienza ineguagliabile che i cittadini calabresi riservano ai turisti e agli ospiti tutti". Così l'europarlamentare del M5s, Laura Ferrara. "In qualità di membro della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo - prosegue Ferrara - scriverò ai vertici di EasyJet per chiedere che la descrizione della mia regione venga cambiata immediatamente. La Calabria è una terra meravigliosa che merita rispetto. Basta pregiudizi sul Sud Italia", conclude.



*** Gelmini, aspettiamo mea culpa e più voli

"La pseudo campagna marketing di # EasyJet fa schifo, insulta i calabresi e un intero territorio. Aspettiamo un mea culpa e soprattutto qualche volo in più da e per la Regione. La #Calabria è una terra meravigliosa e spero di tornarci presto". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

*** Siclari, governo sia parte civile

"Leggo commenti sui social di persone giustamente offese ed indignate da quanto pubblica Easyjet , ma domando: i mezzi di informazione della Calabria, aiutano a costruirci un'immagine migliore? Il nostro Stato ha qualche pregiudizio verso la Calabria ed i reggini in particolare modo?". Lo afferma il senatore di Forza Italia Marco Siclari che è intervenuto più volte in Senato per difendere l'onorabilità e la dignità dei calabresi. "La Calabria - prosegue - è sempre stata e rimane una terra meravigliosa e i calabresi sono persone splendide e per bene e meritano attenzione e rispetto anche a livello istituzionale. Forse dobbiamo iniziare ad approfondire il tema in modo serio e istituzionale. Ho presentato, in ogni caso, un'interrogazione parlamentare per chiedere al Governo di costituirsi parte civile contro Easyjet e chiedere il risarcimento economico per aver danneggiato l'immagine di una sua regione e dei suoi abitanti. Sono certo che la Regione Calabria agirà in questo senso".

*** Caligiuri, governo sostenga Calabria

"Forse fa paura a qualcuno che la Calabria prenda il posto che le spetti nel panorama delle bellezze turistiche italiana? E' cosi che leggo la campagna apparentemente pubblicitaria ma di fatto denigratoria ed offensiva verso la regione Calabria, che per fortuna sta attirando l'attenzione alle porte della stagione turistica, come una regione dove la qualità della vita è elevata, le bellezze naturali ed enogastronomiche sono alla portata di tutti. I calabresi siamo un popolo di lavoratori e difficilmente ci faremo piegare da giochetti di fuorviantie malevoli studiati a tavolino". Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia Fulvia Caligiuri. "La compagnia low cost autrice di questa campagna di disinformazione - aggiunge la senatrice - può anche evitare di atterrare nei nostri aeroporti. La Calabria è terra di Bellezze, di Cultura e di Storia: dalla Magna Graecia, all'Altopiano della Sila fino al chilometro più bello d'Italia. Il Governo, invece di fare vuoti annunci, dimostri concretamente la volontà di difendere le bellezze della nostra Italia senza pregiudizi e distizioni tra Regioni, dando il giusto valore alla terra di Calabria", conclude Caligiuri.

*** Codacons, esposto a procure e antitrust

"Contro Easyjet e la assurda pubblicità sulla Calabria il Codacons presenta oggi un esposto alle Procure di Roma e Catanzaro e all'Antitrust, chiedendo il sequestro del sito della compagnia aerea". E' quanto si legge in una nota dell'Associazione. "Non si tratta solo di una campagna di pessimo gusto - prosegue la nota - ma di un vero e proprio invito a non venire in Calabria; una incomprensibile decisione di penalizzare lo scalo aeroportuale di Lamezia Terme, attraverso una subdola forma di intimidazione". "Riteniamo - sostiene il presidente Codacons Calabria Francesco Di Lieto - sia una vergognosa quanto intollerabile discriminazione e denigrazione a danno della Calabria capace di avere ricadute negative sul turismo locale, sull'economia di un intera regione oltre che sull'immagine di circa 2 milioni di abitanti. Per questo motivo abbiamo depositato una denuncia in Procura ipotizzando il reato di diffamazione, e chiesto all'Antitrust di provvedere all'immediato sequestro del sito web della compagnia".

*** Carfagna, quanti pregiudizi

"Calabria terra di mafie e terremoti? Mai vista una promozione più di cattivo gusto e infarcita di pregiudizi di quella di Easyjet . Il nostro Sud è pieno di bellezza, se vi servono questi trucchetti per avere un po' di pubblicità low cost siete messi davvero male…". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

*** Provenzano, chieda scusa alla Calabria

# easyjet chieda scusa, alla Calabria e all'Italia. Non c'è altro da aggiungere". Lo scrive in un tweet il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano.



*** Dieni (M5s), scivolone inqualificabile 'A turisti diciamo: venite in Calabria e poi recensitela'

«La descrizione che la compagnia EasyJet ha fatto della Calabria sul suo sito ufficiale rappresenta un inqualificabile e offensivo scivolone. La sezione "Ispirami", nella quale ha trovato posto l'offensiva scheda dedicata alla regione, può avere il solo effetto di allontanare i turisti da una della mete più suggestive e uniche al mondo». Ad affermarlo, in una dichiarazione, è la deputata del Movimento 5 stelle Federica Dieni. "La gaffe commessa da chi cura la comunicazione della compagnia low cost - aggiunge - è, peraltro, incomprensibile. Dire che "questa regione soffre di un'evidente assenza di turisti a causa della sua storia di attività mafiosa e di terremoti" è vagamente razzista e rappresenta un pessimo esempio di marketing, che danneggia la Calabria ma anche la stessa EasyJet . Quanto alla "mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram", è solo il caso di notare che a nessuno verrebbe in mente di far notare l'assenza di queste due perle della civiltà parlando della Baviera o della Catalogna, dal momento che si tratta di città uniche al mondo. La Calabria, in compenso, a differenza di tante altre regioni, non solo italiane, può vantare un numero considerevole di altre meraviglie naturali, storiche e architettoniche in grado di soddisfare anche i turisti più esigenti". "Nello stigmatizzare ancora una volta la gaffe di EasyJet - conclude Dieni - è perciò doveroso sfruttare anche questa goffa e involontaria propaganda negativa trasformandola in una sorta di pubblicità progresso. Ai turisti diciamo: venite in Calabria, e poi recensitela. Magari EasyJet potrà ispirarsi davvero e trovare, finalmente, le parole per descrivere una regione straordinaria».

*** Sofo, si scusi con nuovi voli e offerte

"L'unico modo utile che Easyjet ha per scusarsi con i calabresi per la vergognosa descrizione fatta di questa regione è quella di attivare nuove rotte su Reggio e Lamezia con offerte sui prezzi dei voli per questa estate, così rimedierà alla gaffe favorendo la conoscenza della vera Calabria, che non è mafia e terremoti ma è patrimonio storico, archeologico, naturalistico, enogastronomico, linguistico. Mi appello ancora una volta a Jole Santelli affinché la Regione Calabria avvii una campagna nazionale e internazionale di promozione del nostro territorio, coinvolgendo anche i nostri conterranei che vivono fuori regione, affinché si cambi una volta per tutte l'immagine della Calabria nel mondo". Così l'europarlamentare della Lega Vincenzo Sofo. "Dobbiamo valorizzare le nostre ricchezze culturali - conclude - e far emergere da sottoterra il nostro patrimonio archeologico per raccontare all'esterno che le guerre che i turisti possono rivivere venendo in vacanza nel nostro territorio non sono le faide tra famiglie mafiose bensì le battaglie tra poleis della Magna Grecia, quelle da cui è nata l'Europa".

*** Granato, errore colossale

"Non è chiaro se la compagnia di volo Easy Jet abbia effettivamente promosso la Calabria come terra di mafia e terremoti, per poi correggere il tiro a danno fatto. Nel caso, Easy Jet dovrebbe chiedere umilmente scusa ai calabresi e spiegare le ragioni di un simile errore colossale". Lo afferma, in una nota, la senatrice del Movimento 5 stelle Bianca Laura Granato. "Con i suoi mari, le sue spiagge, i suoi Parchi, le sue Riserve, i suoi monti e sentieri - aggiunge - la Calabria è la terra del lungomare più bello d'Italia, quello di Reggio Calabria, delle grandi utopie di Gioacchino da Fiore e Tommaso Campanella, della cultura della Magna Grecia, della spiritualità monastica e dell'impegno civile di personaggi come Nino De Masi, che senza paura hanno denunciato l'usura delle grandi banche del sistema capitalistico. Ancora, la Calabria è la terra dell'accoglienza, della tolleranza, del calore umano, della cucina e dell'agricoltura superlative. Inoltre è sede di antiche e preziose tradizioni, è ricca di miti, saperi e mestieri, di un patrimonio senza eguali di natura, arte e cultura, cui vanno aggiunti luoghi incantevoli come il Parco delle Valli Cupe e di straordinaria creatività come il Museo di Santa Barbara a Mammola". "La Calabria e i calabresi - conclude Granato - non si possono confondere con la mafia, che è un fenomeno globale contro cui le istituzioni e la coscienza civile combattono ogni giorno".

*** Torromino,campagna fuorviante e offensiva

"Dispiace che una compagnia come Easyjet abbia ideato una campagna pubblicitaria fuorviante e non veritiera che ritrae la Calabria in modo negativo. Affermare che ha pochi turisti per via della storia di mafia e di terremoti e per la mancanza di città iconiche come Roma o Venezia capaci di attrarre i fan di Instagram, significa non conoscere una regione ricca di storia e di attrazioni". E' quanto afferma, in una nota, Sergio Torromino, deputato di Forza Italia. "Non basta affermare subito dopo - prosegue Torromino - che se si vuole un piccolo assaggio della dolce vita, senza troppi turisti, allora si è nel posto giusto. Il messaggio e l'immagine che ne esce è quello di una regione senza storia. Forse l'ideatore di questa offensiva campagna non si è adeguatamente informato. La Calabria è la culla della Magna Grecia e chi viene in Calabria ha davvero tanto di cui godere, tra resti antichi e parchi archeologici sparsi per tutta la regione, tra castelli a picco sul mare e montagne che rappresentano la più vasta area protetta d'Italia, Borghi, la riserva marina più estesa d'Italia. Non resta che fare i complimenti al pubblicitario di EasyJet a cui rivolgiamo l'invito a recarsi in una regione prima di fare ulteriori danni".

*** Graziano, era vergogna, bene ritiro

"La descrizione fatta da EasyJet della Calabria era una vergogna assoluta, bene ha fatto la compagnia aerea a chiedere immediatamente scusa, rimuovere lo scritto e avviare una indagine interna". Lo dichiara il commissario del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano. "Da campano che ha imparato ad amare le bellezze di questa terra - aggiunge - consiglio a turisti italiani e esteri di non cadere nei facili stereotipi e di visitarla. La Calabria è terra di storie, eccellenze e un mare bellissimo".

*** Arruzzolo (Fi), scuse non possono bastare "Calabria merita di essere meta di un turismo di massa"

"Non è certo quello di ' EasyJet ' il modo di descrivere la Calabria, terra generosa, bella e ricca di storia. Né tantomeno possono bastare le scuse dell'ultima ora per riparare ad un danno non solo di immagine, ma anche di sostanza". Lo sostiene, in una dichiarazione, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo. "C'è un problema di contenuti - aggiunge - che si limitano ad una parte del territorio, trascurando ben altre più importanti e prestigiose caratteristiche dell'immenso patrimonio storico-culturale e paesaggistico della Calabria. E mi chiedo anche dove siano finiti scenari unici che tutti ci invidiano come la Costa Viola; la Costa dei Cedri; la Costa degli Dei e la Costa dei Gelsomini; ed ancora, località come le Castella, Tropea, Praia a Mare ed il Museo nazionale di Reggio Calabria con i Bronzi di Riace e tanti altri reperti. Ecco perché parlo di parziale descrizione che non fa onore alla Calabria e che parte da un presupposto che, in ogni caso, nulla ha a che vedere con le grandi potenzialità della nostra regione". "Andando nel cuore della questione - dice ancora Arruzzolo - la Calabria certamente non è per pochi, ma merita di essere meta di un turismo di massa. Sicuramente, c'è da intervenire sulla ricettività ed accoglienza, ed è quanto la maggioranza regionale ha in animo di fare, elevando la qualità e l'attrattività dell'intero sistema turistico. Certamente faremo in modo che ' EasyJet ' ed il suo portale siano smentiti nei fatti, e ci auguriamo che non sia questa compagnia, nel futuro, ad 'approfittare' del grande interesse che i turisti, anche in modo più forte di oggi, potranno riversare sulla nostra regione. Il danno è compiuto e merita un forte scatto di orgoglio e di ribellione collettivo. Dalle Istituzioni, ma anche dalle tante forze sane del territorio calabrese che, nei momenti difficili della nostra storia, coronavirus compreso, hanno dato prova di grande coesione, rappresentando, oggi più che mai, una delle tante risorse di una terra che tuteleremo fino in fondo nella sua dignità, quali rappresentanti del popolo calabrese".