Pulire le vasche freestanding in autonomia

La vasca da bagno per molte persone può essere un componente irrinunciabile all'interno della stanza della casa che viene adibita alla propria igiene personale. Questo perché dentro la vasca da bagno siamo avvolti da una montagna di schiuma bianca delicata e morbida che ci distoglie dai nostri pensieri e che ci permette finalmente di rilassarci per un po', magari tra candele accese ed essenze profumate che deliziano l'aria.

In particolare le vasche freestanding sono oggetti che permettono a chi le acquista di arredare il bagno con stile secondo le moderne tendenze del design più innovativo, quello tondo, quello ovale o quello rettangolare. Una vasca freestanding si può posizionare addossata alla parete o al centro della stanza, è una soluzione pratica, semplice, facile da installare, realizzata con materiali ottimi, non scivolosi e gradevoli al tatto.

Una vasca da bagno freestanding è resistente, durevole nel tempo, si pulisce con facilità. Pulire con cura la vasca da bagno è molto importante sia per la durata nel tempo del nostro oggetto sia certamente per la resa estetica stessa della vasca e naturalemnete per una questione di igiene.

Il bagno e tutti i sanitari sono soggetti alla presenza di batteri, di sporco, di cattivi odori, che spesso sono causati da una mancata igiene relativa ad una pulizia non adeguata anche della vasca da bagno. Un bagno sporco, una vasca trascurata, fanno inoltre una pessima impressione alle persone che vengono a trovarci o che magari per un periodo ospitiamo a casa.

Scopriamo come pulire la nostra vasca da bagno al meglio, soprattutto nel caso di un modello freestanding.

Usare prodotti naturali

Le vasche da bagno freestanding sono davvero facili da pulire proprio grazie alla loro collocazione libera nello spazio, che permette quindi di dedicarsi a ogni zona della vasca con cura in termini di detersione accurata dell'oggetto, sia al suo interno che all'esterno. Quante volte abbiamo avuto problemi con la pulizia di una grande vasca magari addossata ad angolo al muro! Con una vasca freestanding questo non esiste.

Certamente in termini di pulizia di sanitari, di vasche, di docce, il mercato odierno ci offre un'ampia scelta davvero su larga scala mettendo a nostra disposizione l'acquisto di detergenti mirati e specializzati. Ma questi prodotti chimici possono essere un po' aggressivi nei confronti della nostra vasca freestanding per cui meglio farci aiutare da semplici ma davvero efficaci rimedi naturali, prodotti che tutti abbiamo in casa.

Bicarbonato, aceto bianco e limone fanno al nostro scopo. Questi prodotti naturali usati in sinergia combattono lo sporco e le incrostazioni senza lasciare tracce o intaccare i materiali di cui è fatta la nostra vasca da bagno freestanding. Due cucchiai di bicarbonato e il succo di mezzo limone dentro un bicchiere di aceto bianco, faranno il miracolo: una soluzione densa, cremosa e profumata si potrà stendere dentro la vasca grazie all'aiuto di una spatola. Aiuterà lo sporco ad andare via e non tornare mai più. La soluzione dovrà agire per alcuni minuti quindi necessiterà di risciacquo con acqua corrente.