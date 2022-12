Qatar 2022: le 2 squadre favorite ai Mondiali

Si avvicina sempre più la fatidica data del 21 novembre 2022, giorno in cui avranno inizio gli attesi Mondiali di calcio. Tra le 32 formazioni al via non ci sarà l’Italia, per la seconda volta consecutiva non qualificata alla competizione iridata. Vi prenderanno parte però tutte le altre grandi nazionali, dal Brasile alla Francia, dall’Inghilterra all’Argentina. Tra queste, sono però due le favorite alla vittoria del titolo iridato secondo i siti scommesse mondiali: Brasile e Francia. I verdeoro sono la squadra che vanta più titoli, ben cinque. I blues si presentano in Qatar da campioni in carica. Scopriamo maggiori informazioni sulle candidate più accreditate dai bookmakers per la vittoria della competizione.

Il Brasile di Neymar e Allison

Il Brasile si presenta in Qatar dopo aver letteralmente dominato il suo raggruppamento di qualificazione in Sud America. Nel dettaglio, ha chiuso primo in classifica a quota 45 punti, frutto di ben 14 vittorie e 3 pareggi. Non è stato mai sconfitto. Guidato dal tecnico Tite, presenta in rosa alcuni dei giocatori più forti nel panorama internazionale: Neymar del Psg, Allison del Liverpool, Vinicius del Real Madrid, Danilo della Juventus. La nazionale verdeoro vanta più vittorie di tutti ai Mondiali, ben cinque i titoli conquistati. Il primo datato 1958 in Svezia, l’ultimo risalente al 2002 in Giappone e Corea del Sud. Piuttosto agevole il girone dei Mondiali, poiché dovrà vedersela con Svizzera, Serbia e Camerun, team abbordabili per gli attuali vicecampioni del Sud America. L’esordio in Qatar è fissato il prossimo 24 novembre 2022 contro la Serbia, forse la squadra più temibile del suo raggruppamento.

La Francia di Mbappé e Benzema

Un gradino sotto al Brasile per la vittoria iridata, secondo i Bookmakers, si piazza la Francia. I Blues si presentano in Qatar da detentori del titolo, avendo vinto l’ultimo mondiale in Russia nel 2018, superando la Croazia (4-2). La nazionale francese ha chiuso in testa il raggruppamento D di qualificazione, terminando agevolmente al primo posto con 18 punti. Otto le partite giocate, cinque le vittorie e tre i pareggi. I ragazzi guidati in panchina da Didier Deschamps, sono stati inseriti nel girone mondiale con Danimarca, Tunisia e Australia. Si tratta tutte di formazioni ampiamente alla portata dei francesi. Sono finora due i titoli mondiali vinti (1998, 2018). Tantissime le stelle in rosa, da Mbappé del Psg a Benzema del Real Madrid, da Maignan del Milan a Pogba della Juventus. Il debutto della Francia in Qatar è previsto per il 22 novembre contro la formazione dell’Australia.