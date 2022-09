Emergenza Covid-19. “Quartiere Santo Janni di Catanzaro” abiti usati abbandonati per strada

CATANZARO 25 APR - “Cassonetti per la raccolta di abiti usati non pieni e sacchi abbandonati in terra, è questo lo scenario nelle vicinanze della chiesa del quartiere Santo Janni di Catanzaro”.



“Non solo – scrive un cittadino – oltre l’indifferenza delle persone, si aggiunge anche l’inciviltà del furbetto di turno che, approfittando della situazione, abbandona gli abiti usati, non preoccupandosi dei danni che potrebbero comportare, visto che randagi, in cerca di cibo, distruggono i sacchetti, sparpagliando gli abiti usati nell'inera area”.



Si chiede che in questo periodo di emergenza Covid-19 le ditte adibite al recupero possano provvedere con una certa puntualità per evitare queste situazioni incresciose