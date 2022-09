Quasi mille contagi in un giorno in Italia. Allarme in Europa Oms: 2 anni per sconfiggere pandemia

ROMA 22 AGO - Nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Italia: quasi mille in 24 ore (947), mai così tanti dal 14 maggio. Tra i positivi, un giocatore del Benevento. Il ministro Speranza avverte: "Guai a pensare che la partita sia vinta" e invita i giovani a "proteggere genitori e nonni". Lunghe code negli aeroporti per i tamponi. Al momento si confermano apertura delle scuole ed elezioni, ma la commissaria Ue alla salute Kyriakides sottolinea il rischio di una nuova escalation in Europa, mentre nel mondo si contano ormai 800 mila morti e oltre 22 milioni di contagi. Per l'Oms la pandemia sarà sconfitta entro due anni, a patto di tenere alta la guardia: nuove linee guida prevedono che i ragazzi sopra i 12 anni indossino le mascherine come gli adulti, in ogni occasione ove non sia possibile il distanziamento.

1500 migranti a Lampedusa. Sì a sbarco nave Aurelia via libera sindaco di augusta dopo assicurazioni tutela salute

Sbarchi senza sosta anche in serata a Lampedusa, dove ormai si registra la presenza record di poco meno di 1500 migranti. Sbarcherà invece presto ad Augusta la nave-quarantena Aurelia, con a bordo 250 persone delle quali una ventina risultati positivi al Covid-19: respinta da Trapani, era stata bloccata anche dal sindaco della cittadina siracusana. Il sindaco ha dato il via libera in tarda serata dopo aver ricevuto dalla

Prefettura "ampie ed esaustive rassicurazioni in merito alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica". Salvini: "Denunceremo il Governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Zingaretti: "Per fortuna Salvini non governava quando l'Italia è stata colpita dal Covid, altrimenti sarebbe stata un'ecatombe".