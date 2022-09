In radio da venerdì Elenoire il nuovo singolo di Ognibene featuring Remida

Scarpe bianche ed una foto di Marta Grahm ed un vecchio padre che non vuol vederti danzare. In radio da venerdì 11/09 Elenoire il nuovo singolo di Ognibene featuring Remida

"Elenoire è leggiadra come i sogni di cui si nutre" Così Ognibene descrive la figura centrale del suo ultimo brano "Elenoire", scritto in collaborazione con lo scrittore e amico Simone Pozzati, già coautore dei fortunati singoli "Cinque anni" e "L'amore coi robot".

La canzone uscirà in radio venerdì 11 settembre per l'etichetta indipendente LaPOP.

"È un brano a cui tengo tantissimo. Credo che questo personaggio emani una forza incredibile, a tratti commovente, e riesca a trarre forza dalle proprie debolezze. Io ammetto con serenità di non aver mai avuto il suo coraggio e quando, con Simone, l'abbiamo ideata, mi sono reso conto di invidiarglielo anche un po'."

In "Elenoire", il cantautore modenese Ognibene racconta la fragilità e la bellezza della giovinezza che prende la forma di Elenoire, figura femminile raccontata con delicatezza e sensibilità: una ballerina che insegue i propri sogni, anche se fanno paura.

"Elenoire è coraggio" afferma Ognibene. La canzone parla proprio del bisogno di una ragazza di andare incontro al proprio destino che, seguendo la danza della vita, la spinge a viaggiare verso un nuovo futuro abbandonando quelle che per lei sono state le sue certezze fino a quel momento.

Realizzato in collaborazione con la band modenese dei Remida, "Elenoire" è il brano che chiude l'EP "Il varietà sulla natura umana vol. 1".

In contemporanea all'uscita in radio, arriverà anche un videoclip prodotto da Lighting Multimedia per la regia di Francesco Paterni. Girato tra Modena, Bologna e Arezzo, il videoclip vuole essere la rappresentazione della storia di Elenoire, interpretata dall'attrice e performer Emma Del Toro. Elenoire sta cercando sé stessa e l'unico modo per farlo è seguire la strada della danza, il suo amore più grande. Per farlo dovrà però fare pace coi suoi demoni.

Il video sarà disponibile per la visione a partire da venerdì 11 settembre sul canale YouTube di LaPOP.

BIOGRAFIA

OGNIBENE, all'anagrafe Davide Ognibene, è un cantautore classe '86 nato e cresciuto nella suadente cittadina emiliana di Modena. Fin da bambino sviluppa una fervida immaginazione e la capacità di romanzare qualsiasi cosa. Inizia a suonare chitarra a dodici anni scoprendo una predisposizione nella composizione che, unita al suo romanzare, lo porta a sviluppare l'arte della scrittura musicale. Suona e canta per undici anni con i REMIDA, band modenese con la quale realizza tre album, diversi successi radiofonici e quattro tour nazionali.

Dopo la lunga esperienza nei REMIDA, OGNIBENE da una svolta alla sua carriera musicale e si scopre cantautore, intraprendendo un nuovo percorso solista sancito nel 2020 dall'uscita del suo progetto d'esordio: "Il varietà sulla natura umana vol. 1" (LaPOP 2020).