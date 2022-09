Ragazzo 25 enne si toglie la vita perché non trova lavoro. Devo farla finita”

Ragazzo 25 enne di Napoli si toglie la vita perché non trova lavoro “Non resisto più. Devo farla finita”

NAPOLI, 26 FEB - Gennaro Farago , ragazzo di 25 anni che viveva a Pomigliano ha messo fine alla propria vita buttandosi dal ottavo piano della propria abitazione.

A confermare l’ipotesi del suicidio e non dell incidente accidentale , sarebbe il bigliettino lasciato alla madre. Il ragazzo di 25 anni da tempo conviveva con un forte malessere per non riuscire a trovare lavoro.

Il bigliettino scritto alla madre riportava queste testuali parole : “Non trovo lavoro , non resisto più , preferisco farla finita”. Una situazione che colpisce sempre più giovani nel nostro paese.

Notizia segnalata da (viralmagazine)