Rai2: Il provinciale Federico Quaranta in Aspromonte.Terra di Poeti e Utopie. I dettagli

Sabato 10 Aprile alle 17.10 su Rai2, Il Provinciale ci porterà in Aspromonte, un luogo dove non si ammira la natura, “si diventa” natura, fino a creare una simbiosi. Per molto tempo questa terra ha generato paura: leggende spaventose e ingiustizie profonde hanno rischiato di coprire una bellezza unica e potente. Questo luogo, nonostante l’uomo contemporaneo abbia dato il peggio di sé, ha una storia millenaria: Greci, Bizantini, Normanni e Aragonesi lo hanno abitato. Qui si è parlato il greco fino al 1970. Di sicuro la vita non è stata e non è semplice; qui gli uomini sono uomini fin da bambini, in Aspromonte non si piange e il dolore aiuta a diventare forti.



Il viaggio inizia e finisce ad Africo, passando per Roghudi e Pentedattilo, borghi fantasma dal fascino eterno. Seguiremo la fiumara dell’Amendolea che come un drago attraversa queste montagne aspre e luminose. Alla fine di questo cammino selvaggio, nel cuore della Calabria Grecanica, avremo sconfitto tutte le paure, fino a scoprire che questa è terra di poeti, di utopie e che da questi monoliti a strapiombo sul mare, all’orizzonte, si vede il futuro.

“Il Provinciale” è un programma di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Lillo Iacolino, Francesco Lucibello e Federico Quaranta. A cura di Simona Fuso e Valentina Loreto. Produttore esecutivo Alessandra Badioli. Regia di Filippo De Masi

Foto di Gabriele Tringali