Rapina un negozio e fugge con tre occhiali: arrestato 44enne

Rapina un negozio e fugge con tre paia di occhiali: 44enne arrestato a Corigliano-Rossano

Bloccato dalla Polizia mentre tentava di allontanarsi, l’uomo aveva con sé un coltello

Corigliano-Rossano, 6 febbraio 2025 – Una rapina, la fuga e infine l’arresto. È questa la sequenza degli eventi che ha portato un 44enne dietro le sbarre a Corigliano-Rossano. L’uomo, armato di coltello, ha fatto irruzione in un negozio di ottica e, sotto minaccia, si è impossessato di tre paia di occhiali, per un valore di circa 500 euro.

A lanciare l’allarme è stato il titolare dell’attività, che ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112. Sul posto sono giunti gli agenti delle Volanti del Commissariato di Corigliano-Rossano, che hanno individuato un individuo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Alla vista della Polizia, il sospettato ha accelerato il passo nel tentativo di allontanarsi, ma gli agenti lo hanno rapidamente bloccato e sottoposto a perquisizione. Nelle sue tasche, oltre agli occhiali sottratti, è stato trovato un coltello da cucina, lo stesso con cui aveva minacciato l’ottico.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il 44enne è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.

Convalidato l’arresto: resta in carcere

Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha confermato la misura cautelare in carcere. Le indagini sono ancora in corso per verificare se l’uomo sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti nella zona.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i commercianti locali, che chiedono maggiore sicurezza per contrastare i reati predatori. Tuttavia, il tempestivo intervento della Polizia ha permesso di riportare la situazione sotto controllo, evitando conseguenze peggiori.

(Immagine archivio)