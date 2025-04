Reggio Calabria: incendio "Calabria motori", ferma condanna di Confindustria RC

(Riceviamo e pubblichiamo).

Confindustria Reggio Calabria esprime ferma condanna, siamo al fianco di chi costruisce futuro.

Confindustria Reggio Calabria esprime piena solidarietà e profonda vicinanza all’imprenditore Ionà ed a tutto lo staff della concessionaria Calabria Motori, vittima nella notte di un vile atto incendiario che ha devastato la nuova sede inaugurata pochi mesi fa nel Comune di Campo Calabro.

“A nome di Confindustria Reggio Calabria che ho l’onore di rappresentare -ha detto il Presidente Domenico Vecchio- esprimo incondizionata solidarietà e vicinanza ai titolari dell’azienda Calabria Motori ed a tutti i dipendenti, con l’augurio che le forze dell’ordine e la magistratura riescano al più presto a far luce sull’accaduto, rispondendo in maniera concreta alla necessità di riaffermare, attraverso la presenza dello Stato, il principio di democrazia e di civile convivenza”.

Dello stesso avviso anche il Gruppo Giovani: “Siamo profondamente colpiti da quanto accaduto – ha dichiarato il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Giuseppe Lombardo. Un progetto imprenditoriale ambizioso, frutto di impegno e investimenti, è stato cancellato in poche ore da un atto vigliacco e inaccettabile. A nome mio e di tutto il direttivo di Confindustria Giovani Reggio Calabria, esprimo la nostra più sentita vicinanza agli imprenditori coinvolti e rinnoviamo il nostro sostegno a chi, con coraggio e nel solco della legalità, sceglie di investire nel nostro territorio. Il gesto ignobile non può e non deve passare sottotraccia. Condanniamo con fermezza gli autori”.

“È inaccettabile – ha affermato infine Nando Polito, Presidente Comitato Piccola Industria Confindustria Reggio Calabria – che la violenza e l’intimidazione possano minacciare il lavoro e la dedizione di persone che si impegnano ogni giorno per costruire un futuro migliore. Non siete soli. La comunità di Piccola Industria è al vostro fianco e tutti insieme dobbiamo resistere a queste ingiustizie, uniti nella lotta contro la violenza e nella difesa dei valori di giustizia e rispetto”.

L’incendio che ha colpito la concessionaria è l’ennesimo episodio che colpisce il tessuto produttivo locale e che non può lasciare indifferenti.