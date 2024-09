Reggio Live Fest: in migliaia sotto la pioggia per un formidabile Paolo Belli. Stasera Goran Bregovic, domani gran finale con Lio, Fiat131 e Fedez!

Neanche la pioggia riesce a fermare il Reggio Live Fest e l’entusiasmo di migliaia di persone arrivate sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria per il quinto live consecutivo in programma, quello attesissimo di Paolo Belli con la sua Big Band. Dopo circa cinquanta minuti di concerto, infatti, l’arrivo di un temporale ha fatto temere la sospensione dell’evento, consigliata dai reparti tecnici.

Nonostante la fitta pioggia imperversata per una ventina di minuti, però nessuno delle migliaia di spettatori è andato via, tra lo stupore dello stesso artista, che ha proseguito regolarmente il suo travolgente show. Immediato il feeling tra l’amatissimo musicista e conduttore televisivo con il pubblico del Festival, che è diventato autentico protagonista interagendo con giochi di mani, balli, cori. Un concerto che si è trasformato in un evento nell’evento, grazie alla bravura di un artista immenso, capace di coinvolgere e travolgere tutti con il suo carisma da vero mattatore, come ha sottolineato Ruggero Pegna al termine della serata.

“Questa sera – ha detto l’organizzatore del Festival chiamato sul palcoscenico da Belli - avete assistito allo spettacolo di un artista fantastico, ma soprattutto di un uomo eccezionale, che ha continuato lo spettacolo in condizioni difficili, come se tutto fosse normale, proprio per ringraziarvi della presenza e incredibile ostinazione a non muovervi sotto la pioggia… E’ una serata che ci porteremo nel cuore, esempio di bravura, professionalità, capacità tecniche ma anche di quanto un grande artista, generoso, simpatico e gentile, sia amato da tutti!”.

A qualche giorno dal ritorno su Rai1 con Ballando con le Stelle, in circa due ore di concerto Belli ha fatto ballare anche Reggio Calabria con i suoi grandi classici pieni di swing, come Ladri di Biciclette, Sotto questo sole, Dr Jazz & Mr Funk, Hey Signorina Mambo, Ho voglia di Ballare, insieme ai suoi fedelissimi musicisti, a tratti anche attori: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica. A sorpresa, per ringraziare il suo fedelissimo pubblico, è sceso dal palcoscenico ed ha proseguito il concerto, tra abbracci e scene di affettuoso delirio. Alla fine, l’applauso interminabile con tanto di saluti a mani alzate ha decretato l’ennesimo successo del Reggio Live Fest, festival realizzato con il contributo di Regione Calabria per il brand Calabria Straordinaria, Comune e Città Metropolitana di Reggio.

Nel pomeriggio Belli ha visitato i Bronzi di Riace e il Museo Nazionale, rimanendone affascinato.

Stasera, sesto appuntamento con il mitico Goran Bregovic, attesissimo evento internazionale del Reggio Live Fest. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo arriverà sul Lungomare Falcomatà con la sua Wedding and Funeral Band, band gitana di fiati e voci bulgare atterrata ieri all’aeroporto reggino. Il Festival, che ha immerso Reggio nella grande musica dal vivo per una settimana, si chiuderà domani sera con la grande festa finale indirizzata al pubblico giovanile: apertura di Studio54 Network e, a seguire, il reggino Lio, il dj set di Fiat131, protagonista di X Factor e il dj set conclusivo di Fedez, uno degli artisti e personaggi al contempo più discussi e amati. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.