Regionali 2020 Calabria: Le Reazioni a caldo della politica

CATANZARO, 27 GEN - Non si fanno attendere le reazioni degli esponenti politici italiani

Santelli, da domani al lavoro per regione diversa

"Da domani cominciamo a lavorare partendo dai dai mille problemi ma anche dalle mille opportunità che la Calabria offre. Lavoreremo tutti insieme per raccontare una regione diversa, è questo il primo obiettivo". Così Jole Santelli intervistata a Porta a porta.

*** Aiello (M5s), rispetto al 2014 fatti passi avanti

"Siamo soddisfatti per la campagna elettorale fatta, abbiamo notato l'assenza da parte dei due competitor più importanti che hanno evitato qualsiasi confronto. Sul dato numerico non mi esprimo, qualsiasi valutazione va fatta a scrutini terminati. Se confrontiamo il dato con le regionali del 2014, l'alleanza civica M5s sta facendo passi in avanti". Lo dice Francesco Aiello, candidato civico M5s in Calabria, ai microfoni di La7.

*** Gasparri, accanto a Jole per responsabilità gravosa

"Questa vittoria in Calabria ce l'aspettavamo. Io sono qui, non solo come responsabile enti locali di Fi, ma per Jole che conosco da quando era ragazzina. Quindi la gioia per il successo di una donna che in politica, nel Parlamento, nel Governo, sul territorio si è molto spesa al punto di arrivare qui senza voce per la campagna elettorale". Lo ha detto Maurizio Gasparri, presente al comitato elettorale di Jole Santelli. "Noi - ha aggiunto - le saremo accanto perché quella di governare la Calabria è una responsabilità gravosissima ed il problema è che tutti quelli che hanno vinto non si sono potuti ricandidare per una ragione o per un'altra. Io auguro a Jole, con l'aiuto di tutti noi, di potersi ricandidare tra cinque anni per aver governato bene la Calabria. Il tema del lavoro e della legalità sono due emergenze. Jole su tema della legalità è un riferimento: l'ho sempre vista all'opera in prima linea con chiarezza e trasparenza. Sul tema lavoro, invece, serve anche una politica nazionale ed anche un governo diverso".

"Sono contento del disastro dei grillini che meritano questo ed altro. Hanno mentito, hanno promesso di tutto e di più.



Sono degli incapaci e dei somari". A dirlo Maurizio Gasparri, stasera al comitato elettorale di Jole Santelli. "La loro scomparsa per volontà democratica degli elettori che li hanno premiati ed adesso ritirano il premio dato alla gente sbagliata - ha aggiunto - è una grande vittoria della democrazia perché ha consentito anche a degli incapaci ignoranti di assurgere a livello di governo e poi gli stessi che li hanno mandati, anche se con modalità discutibili, oggi ritirano quel mandato. E' una vittoria della democrazia: chi è somaro viene scoperto. Questo ci dicono i risultati sia dell'Emilia Romagna che della Calabria per quanto riguarda i grillini. Questa è una vittoria della democrazia perché un anno e mezzo fa hanno preso quasi tutti i seggi. Questa ondata che si ritrae è una vittoria delle competenze che loro non hanno ed anche la dimostrazione che tutti ci possono provare, anche i somari, però poi vengono scoperti".

*** Graziano, grazie Callipo, Pd primo partito

"Un grande ringraziamento a Pippo Callipo che ha accettato una sfida difficile solo per amore della sua terra e in bocca al lupo a Jole Santelli". Lo afferma il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano commentando exit poll e prime proiezioni. "Rivendichiamo con forza però - prosegue - le scelte fatte in questi mesi, dalle quali bisogna ripartire per organizzare una forte opposizione in consiglio regionale. Dalle prime proiezioni, infatti, il Partito Democratico sarebbe il primo partito in regione e la Lega non sfonda mentre i 5 Stelle sono stati praticamente annullati. In questi 30 giorni abbiamo dato il massimo in una campagna elettorale, purtroppo non siamo riusciti a ribaltare il pronostico della vigilia. Va sottolineato, però, che ancora una volta più della metà degli elettori calabresi ha disertato le urne. È un segnale preoccupante, su cui dobbiamo interrogarci".

*** Giacomoni (FI), grande vittoria Santelli, ci siamo



La grande vittoria in Calabria di Jole Santelli, che da coordinatrice regionale di Forza Italia diventa la prima donna governatrice eletta nel Sud Italia, dimostra che Forza Italia c'è. Oggi, in occasione dei 26 anni dalla discesa in campo del presidente Berlusconi, emerge in modo chiaro ed evidente che oltre al nostro fuoriclasse abbiamo anche una grande squadra di deputati, senatori, consiglieri eletti a livello locale che, avendo iniziato la loro avventura politica al fianco del presidente Berlusconi 26 anni fa, facendo una "gavetta" come militanti, assistenti, consiglieri, deputati, sottosegretari, ora sono pronti a governare le regioni ed il Paese. L'elezione di Jole Santelli dimostra che la militanza, la passione, la determinazione, la lealtà in Forza Italia pagano sempre... Buon lavoro Jole!". Lo afferma Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza di Forza Italia e Vicepresidente della commissione Finanze della Camera, in una nota.

*** Zingaretti, torna bipolarismo, M5S ne prenda atto ++

"Si sta tornando a un sistema bipolare tra due grandi campi che si contendono la leadership e lo fanno su scelte politiche alternative, quindi credo che questo travaglio del M5S avrà e sta avendo una discussione. Spero che sempre di più di questo elemento si prenda atto, come in Calabria e in Emilia Romagna, si scelga tra i due principali contendenti. Il Movimento si troverà di fronte a questo dilemma, ma lo dico da alleato e non da avversario". Lo afferma Nicola Zingaretti commentando l'esito delle regionali.

*** Toti , bella giornata di democrazia

"Per l'analisi dettagliata dei dati ci sarà tempo. Sicuramente è stata una bella giornata di democrazia: l'affluenza così alta significa voglia di partecipazione. E questo è un bene. La scomparsa del Movimento 5 Stelle per me è il secondo aspetto positivo: si riduce nella politica italiana l'approssimazione, il velleitarismo, il giustizialismo, l'odio sociale. Tornano a confrontarsi due coalizioni diverse tra loro, ma espressione della politica e non dell'antipolitica. In Calabria complimenti a Jole Santelli, speriamo sappia dare risposte a quella terra dopo cinque anni di pessimo governo di sinistra. In Emilia Romagna, se si chiuderà così, complimenti a Stefano Bonaccini. Ha dimostrato di avere l'apprezzamento dei suoi concittadini, oltre il consenso dei partiti della sua coalizione. Il fatto che i cittadini scelgano non solo sigle ma anche persone, è un altro buon segnale che non può che migliorare la politica. Per il centrodestra e Lucia Borgonzoni già essere arrivati a giocarsi la partita fino in fondo, in una regione dove per 70 anni i risultati elettorali erano solo una formalità, si tratta di un grande successo. Un risultato trainato ancora una volta dalla campagna elettorale generosa di Matteo Salvini e dal buon risultato di Fratelli d'Italia. Credo che tutti i candidati ci abbiano messo il massimo impegno. Noi lo abbiamo fatto in una lista con gli amici del Popolo della Famiglia, una lista che non era presente né a Bologna né in altri capoluoghi, in una regione dove di fatto il nostro movimento ancora non esisteva. Potevamo aspettare situazioni più facili, magari le elezioni in Liguria. Invece abbiamo scelto di portare il nostro piccolo contributo alla coalizione di centrodestra, perché riteniamo giusto spendersi, al di là delle convenienze, per la parte politica in cui si crede. E ora a nanna che domani si lavora per la Liguria. Ci vediamo a Ventimiglia, pieni di energia", così scrive Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

*** Ronzulli, con vittoria Santelli inizia riscatto

"Con la vittoria di Jole Santelli e del centrodestra la Calabria potrà tornare a crescere, al pari delle altre regioni governate dalla nostra coalizione. Inizia anche qui una fase di riscatto e rinnovamento dopo anni di malgoverno di centrosinistra, a conferma del vento nuovo che soffia nel Paese". E' quanto afferma, in una nota, Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. "E' un risultato che gratifica i dirigenti di Forza Italia - prosegue - per l'ottimo lavoro fatto sul territorio e Jole Santelli che è stata scelta dai calabresi come presidente della Regione e che certamente saprà ricambiare con i fatti la fiducia che le è stata accordata".

*** Ronzulli, con vittoria Santelli inizia riscatto

"Con la vittoria di Jole Santelli e del centrodestra la Calabria potrà tornare a crescere, al pari delle altre regioni governate dalla nostra coalizione. Inizia anche qui una fase di riscatto e rinnovamento dopo anni di malgoverno di centrosinistra, a conferma del vento nuovo che soffia nel Paese". E' quanto afferma, in una nota, Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. "E' un risultato che gratifica i dirigenti di Forza Italia - prosegue - per l'ottimo lavoro fatto sul territorio e Jole Santelli che è stata scelta dai calabresi come presidente della Regione e che certamente saprà ricambiare con i fatti la fiducia che le è stata accordata".

*** Carfagna, con Santelli buongoverno centrodestra

"Complimenti a Jole Santelli, prima donna presidente della Calabria. Amministrerà in modo eccellente una Regione complessa, lavorando solo nell'interesse dei calabresi. Lontana da logiche assistenziali e populiste porterà il buon governo del centrodestra". Lo scrive su Twitter la vicepresidente della Camera Mara Carfagna (Fi) a proposito delle elezioni regionali in Calabria.

*** Fratoianni, ora al lavoro per proposta vincente

- "L'Emilia Romagna ha scelto Stefano Bonaccini, premiando anche la lista cui abbiamo contribuito, Coraggiosa. Salvini ha perso". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. "In Calabria stravince la destra e si chiude un ciclo - prosegue il parlamentare di Leu - con l'urgenza di riaprirne subito un altro. Per il momento godiamoci il risultato di Bonaccini, per nulla scontato. E ora al lavoro - conclude Fratoianni - per costruire una proposta in grado di vincere anche nel resto del Paese".

*** Calabria: Ronzulli, con Santelli riscatto malgoverno sinistra "Con la vittoria di Jole Santelli e del centrodestra la Calabria potrà tornare a crescere, al pari delle altre regioni governate dalla nostra coalizione. Inizia anche qui una fase di riscatto e rinnovamento dopo anni di malgoverno di centrosinistra, a conferma del vento nuovo che soffia nel Paese. E' un risultato che gratifica i dirigenti di Forza Italia per l'ottimo lavoro fatto sul territorio e Jole Santelli che è stata scelta dai calabresi come presidente della regione e che certamente saprà ricambiare con i fatti la fiducia che le è stata accordata". Lo afferma la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

*** Gelmini (FI), con Jole può finalmente ripartire

"Grandissima Jole, un risultato straordinario! La Calabria, per la prima volta con una donna alla guida della Regione, può finalmente ripartire. Forza Italia e il centrodestra ancora una volta protagonisti di un Sud che dice no all'assistenzialismo, sì alla crescita e allo sviluppo". Così su Facebook Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.

*** Miccoli, sconfitti ma primo partito, ora si cambia

"In Calabria l'alta astensione ha reso impossibile l'impresa di ribaltare il pronostico. E la prima cosa che voglio fare è ringraziare e abbracciare Pippo Callipo e tutti quelli che hanno combattuto con tenacia e lealtà. Tuttavia, pur nella sconfitta, il Partito Democratico è primo partito in tutte le circoscrizioni. Anche a Cosenza, città di Iole Santelli e Carlo Tansi, gli sfidanti di Callipo, torniamo primi davanti alla Lega. Ora possiamo ripartire da questo dato, a patto che ai calabresi, sfiduciati e che si sono allontanati dalla politica, mandiamo un messaggio chiaro: quello della discontinuità e del rinnovamento. Superare definitivamente questa stagione fatta di errori, personalismi e trasversalismo che ha prodotto un comprensibile distacco da molti elettori. Abbiamo tanto da lavorare, ma anche una strada da percorrere. Quella indicata da Nicola Zingaretti: cambiare tutto." Così in una nota Marco Miccoli, commissario Pd della Federazione di Cosenza.

*** Tajani, senza Forza Italia non si vince

"Senza Forza Italia non si vince, se Forza Italia non è forte il centrodestra non vince. Al centrodestra serve una coalizione equilibrata". Lo afferma Antonio Tajani, vice presidente di Fi. L'europarlamentare ha aggiunto: "Dalla Calabria ripartiamo. Insieme alle liste collegate al centrodestra siamo arrivati al 30 per cento. Abbiamo dimostrato di avere nel sud Italia candidati credibili e vincenti".

*** De Poli,bene Udc, serve pluralità nel centrodestra

"Risultato straordinario dell'Udc che in Calabria vola verso il 7%: stiamo aspettando i dati definitivi ma il trend ci dice che rispetto alle ultime regionali abbiamo praticamente quasi triplicato i consensi. Dai risultati delle regionali in Emilia Romagna e Calabria esce un quadro ben chiaro: la fotografia del 4 marzo non esiste più. Il Movimento cinque stelle sparisce. Torna il bipolarismo centrodestra-centrosinistra. In questo contesto serve un campo plurale del centrodestra in cui le forze di centro, come dimostrano i nostri dati in Calabria, svolgano un ruolo cruciale nella coalizione". Lo afferma il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli

*** Nava(Crpo),auguri a Santelli,ora doppia preferenza

"Buon lavoro a prima presidente donna della Regione"

"La Crpo Calabria fa gli auguri al governatore della Calabria, prima donna, Jole Santelli. A nome mio e della Commissione che ho l'onore di guidare rivolgo al neo governatore buon lavoro ed un proficuo impegno per la terra di Calabria, ricca di tante potenzialità, ma anche di problemi cronici, che richiedono forza e determinazione per essere affrontati e risolti". Lo afferma, in una nota, la presidente della Commissione per le pari opportunità del Consiglio regionale Cinzia Nava. "Tra le prerogative e le azioni positive a favore delle donne calabresi - prosegue Nava - anche l'approvazione della legge sulla doppia preferenza di genere".

*** Mulè, centrodestra vince dove c'è equilibrio

"Forza Italia in Calabria è saldamente il primo partito della coalizione in una Regione dove il Movimento 5 stelle aveva preso il 40% dei voti, dato che proiettato a livello nazionale sancisce la fine del governo: non c'è nessuna maggioranza che rispecchia gli equilibri del Paese. Il centrodestra unito, invece, è forza maggioritaria nel Paese e la coalizione vince dove c'è equilibrio, pluralità e capacità di esprimere classe dirigente. In Calabria con Jole Santelli il centrodestra pensato da Silvio Berlusconi torna ad essere forza di governo dimostrando che Forza Italia non solo è forte e competitiva, ma indispensabile e perno insostituibile". Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, intervenendo ad Agorà, su RaiTre.

*** Calabria,bene Santelli, italiano vogliono c.destra

"Capisco il sospiro di sollievo del Pd per il risultato in Emilia Romagna ma rilevo che se da un mese si parla di queste elezioni è perché, per la prima volta da decenni, la regione è diventata contendibile. Bonaccini ha dovuto usare tutta la sua arguzia per nascondere un Pd costretto a rincorrere le Sardine: è ridicolo parlare di 'grande vittoria' dei dem. Certo, il M5S passa da forza di maggioranza relativa in Parlamento a forza marginale nel Paese, perciò sull'azione del governo il Pd da oggi avrà una responsabilità in più, vedremo come la gestirà a partire dalla prescrizione". Così a Sky Tg24 la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "C'è grandissima soddisfazione - prosegue - per il risultato di Forza Italia in Calabria con un nostro dirigente storico, Jole Santelli, che ha fatto dell'onestà, della legalità e della trasparenza il tratto distintivo di tutta la sua attività politica. Santelli, e Silvio Berlusconi in prima linea con lei, ha messo in campo tutta la sua capacità in una regione in cui il rilancio economico, l'occupazione e la legalità sono fondamentali. Considerando le liste civiche riconducibili al candidato presidente, peraltro, FI è il primo partito in regione. Ci confermiamo così fondamentali nel centrodestra e, come facciamo da marzo 2018, continueremo a chiedere con forza le elezioni: la maggioranza degli italiani vuole un governo di centrodestra"

*** Bagnasco, Fi centrale, complimenti a Santelli

Coordinatore Liguria, saremo determinanti per vittoria

"Le elezioni regionali hanno confermato ruolo centrale di Forza Italia all'interno della coalizione di centrodestra, sia dal punto di vista numerico che politico. Lo straordinario risultato della Calabria e di Jole Santelli, esponente storica del nostro partito, ci riempie di soddisfazione". Lo afferma il coordinatore regionale ligure di Forza Italia, Carlo Bagnasco. "Non bisogna nascondere le difficoltà trovate in Emilia Romagna, ma questo non può che essere da sprone per fare di più e meglio. Complimenti più sinceri ai bravissimi amici del coordinamento regionale della Calabria. In Liguria, Forza Italia, sarà determinante per la vittoria del centrodestra" ha aggiunto Bagnasco in una nota.

*** Siracusano, bellissima vittoria per centrodestra

"In Calabria bellissima vittoria per il centrodestra. Quello di Jole Santelli, che diventa presidente con oltre il 25% di vantaggio sullo sfidante Callipo, è un vero e proprio trionfo. Forza Italia è il primo partito della coalizione e, sommando anche i voti delle liste Jole Santelli Presidente e Casa delle Libertà, di gran lunga la prima forza della regione. Buon lavoro e congratulazioni al primo governatore donna della Calabria. Da oggi questa splendida terrà ha, finalmente, l'opportunità di voltare pagina". Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia

*** Bernini, grazie Santelli, risultato straordinario

"La straordinaria vittoria in Calabria di Jole Santelli, cui vanno le mie affettuose congratulazioni, è la dimostrazione di quanto il ruolo di Forza Italia resti cruciale per il centrodestra. Le liste riferibili al nostro partito hanno infatti ampiamente superato il 20 per cento. Un risultato che rappresenta una scossa positiva e che conferma l'eccellenza della classe dirigente di Forza Italia, visto che è stata proprio la candidatura di Santelli a governatrice a trascinare tutta la coalizione. Dalla Calabria arriva una spinta importante a proseguire la nostra battaglia in Parlamento contro il governo delle quattro sinistre e a rafforzare l'azione comune in vista delle prossime scadenze elettorali". Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

*** Suriano (M5S), Lega fallisce spallata al Governo Movimento deve ripartire dai territori e dagli attivisti

"La tentata spallata della Lega in Emilia è fallita miseramente come miseramente si sgonfierà l'illusione di una destra leghista salvifica che sa solo fare della Politica un cabaret, uno spettacolo imbarazzante ma alla prova dei fatti (vedi l'anno al Governo) non sa gestire la cosa pubblica, fugge, non partecipa, va in spiaggia a far impallidire persino Berlusconi!". Lo scrive in una nota la deputata alla Camera del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano commentando l'esito delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. "È altrettanto chiaro che la proposta del Movimento in Calabria e Emilia non ha convinto - ha proseguito la deputata - e su questo dobbiamo riflettere. Perché se oggi al governo abbiamo portato tanti temi di natura sociale, ambientale e invertito rotta rispetto alle politiche di austerity è soltanto grazie alla testarda tenacia del Movimento che da 10 anni ormai ha portato queste priorità nell'agenda politica. Ma evidentemente non è sufficiente! Non è abbastanza per essere attrattivi. Abbiamo fatto tanti sbagli, non lo nego, e per questo occorre ripartire più uniti, più compatti, partendo dagli attivisti che ci danno linfa e sostegno nei territori".

*** Mugnai (Fi), vittoria Santelli è bellissima storia

La vittoria del centrodestra e di Forza Italia in particolare in Calabria è qualcosa di straordinario. Jole Santelli sarà la prima donna presidente della regione. Una bellissima storia di generosità, competenza e lealtà". Lo afferma il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatore del partito in Toscana Stefano Mugnai. "Sono davvero felice per un'amica vera e per una bella persona - aggiunge Mugnai in una nota -, l'unico rammarico è non poter averla più vicino a Montecitorio. Grazie Jole per questa grande vittoria, grazie Forza Italia".

*** Miccichè, conquistata Regione con nostra icona

"Viva Jole! Possiamo ritenerci più che soddisfatti, perché abbiamo aumentato complessivamente i nostri voti in tutta Italia. Abbiamo conquistato la Calabria con la nostra icona, una delle personalità politiche in cui tutta Forza Italia ha sempre creduto, la nostra 'Berlusconi calabra'. Ripartiamo da qui, critiche e polemiche a dopo. Oggi si festeggia". Lo dice il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente dell'Assemblea siciliana, Gianfranco Miccichè.

*** Parentela,assumersi responsabilità, anche disertori

Da loro motivazioni pretestuose, ripartiamo da sconfitta

"Da questa cocente sconfitta dobbiamo partire per riorganizzare il nostro progetto politico e ricostruire unità e fiducia in Calabria. Sicuramente avremmo potuto fare meglio, ma non abbiamo mostrato compattezza, non siamo riusciti a trasmettere i risultati finora ottenuti e abbiamo subito una logorante guerra interna che sui media ha avuto la meglio sul nostro lungo impegno in ambiti essenziali. Con i colleghi rimasti in trincea ci prendiamo le nostre responsabilità, che devono assumersi anche quei parlamentari calabresi del Movimento che hanno disertato la campagna elettorale, a volte con motivazioni individualistiche, pretestuose e fuori contesto". Lo dice Paolo Parentela, coordinatore della campagna M5S in Calabria. "Da questa cocente sconfitta dobbiamo partire per riorganizzare il nostro progetto politico e ricostruire unità e fiducia in Calabria, l'ultima regione d'Europa per reddito e servizi". aggiunge.

Oltre all'inquietante dato dell'astensionismo, c'è un aspetto - rimarca il parlamentare M5S - che dovrebbe far riflettere tutte le forze politiche: quasi 120mila votanti calabresi non potranno essere rappresentati in consiglio regionale a causa di una soglia di sbarramento troppo alta. Non ci perderemo d'animo e punteremo a crescere anche grazie alla nuova organizzazione dei facilitatori regionali, per strutturarci meglio sul territorio e valorizzare le risorse umane meritevoli. Il mio più grande ringraziamento va - conclude Parentela - a Francesco Aiello, che malgrado gli attacchi strumentali e le polemiche interne ha portato avanti una sfida pesantissima per il bene della comunità, mettendoci la faccia e non arretrando di un passo", conclude.