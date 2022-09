Regionali 2021, apre il punto d'incontro politico UDC a Corigliano scalo

CORIGLIANO-ROSSANO, 06 SETT - L’UDC Unione di Centro, dopo la presentazione delle proprie liste elettorali avvenuta sabato 4 settembre apre formalmente la Campagna Elettorale per le elezioni Regionali della Calabria del 3-4 ottobre 2021. E lo fa partendo dall’apertura del punto d'incontro politico di Corigliano-Rossano – Area Urbana di Corigliano, ubicato allo Scalo in Via Sciacca n. 26.



Ieri mattina l’On. Giuseppe Graziano, Presidente del Gruppo consiliare dell’Unione di Centro in Consiglio regionale, ha inteso dare un segnale politico forte e chiaro, inaugurando la propria la nuova sede politica nell’area urbana di Corigliano, dando così inizio alla propria campagna elettorale.

Una giornata di festa in vista dell’ulteriore sfida che ha visto la presenza, insieme a quella dell'On. Graziano, anche della solare e stimata professionista Mina Madeo, anch’ella candidata dell’UDC alle Elezioni Regionali, che attualmente ricopre il ruolo di dirigente medico, endocrinologa e diabetologa, ecografia internistica, presso l'Unità operativo di Medicina presso il presidio ospedaliero "Compagna” dello Spoke di Corigliano-Rossano, con 31 anni di servizio dopo aver lavorato come medico dirigente emergenza urgenza, U.O. del Pronto Soccorso dell’ex Comune di Corigliano Calabro.

Presenti, inoltre, tanti ex amministratori insieme al Consigliere comunale – Capo Gruppo dell’UDC Vincenzo Scarcello, il consigliere comunale Gennaro Scorza, il vice commissario cittadino dell’UDC Giovanni De Simone, il commissario del circolo cittadino di Corigliano Centro Storico Alfonso Pietro Caravetta ed il commissario cittadino del circolo dello Scalo di Corigliano, Natale Morrone, quest’ultimo promotore dell’apertura del nuovo punto d'incontro politico di Giuseppe Graziano e Mina Madeo nonché ex amministratori comunali.



Il Commissario del Circolo UDC Scalo Area Urbana di Corigliano

Avv. Natale E. Morrone