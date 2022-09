Regionali: Luigi De Magistris e Carlo Tansi, al momento i soli candidati alla presidenza

CATANZARO, 31 GEN - Il coordinatore di M5S Calabria Giuseppe Giorno e il segretario del Movimento Civico Tesoro Calabria, Pietro Mari, considerato come la legge elettorale vigente in Calabria per il rinnovo del consiglio regionale preveda il voto congiunto e un unico turno, favorendo la partecipazione di coalizioni ampie sotto l'aspetto numerico e coerenti sotto il profilo politico, invitano Luigi De Magistris e Carlo Tansi, al momento i soli candidati alla presidenza della Regione, a partecipare a un incontro sui temi della proposta programmatica della prossima campagna elettorale.



Un faccia a faccia che serva a valutare la possibilità di definire una coalizione civica ampia. Si resta quindi in attesa di una cortese, ma sollecita, adesione al fine di fissare data e luogo dell'importante momento di confronto.