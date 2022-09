Renzi scarica il Premier Conte e tenta Salvini con il presidenzialismo 'mi cacciano? Devono riuscirci'. Premier, 'prima la crescita'

ROMA, 20 FEB - Renzi a Porta a Porta scarica Conte e tenta Salvini con l'appello ai partiti per il presidenzialismo: 'Votiamo una persona che stia al governo 5 anni e sia responsabile. Per me la soluzione è l'elezione diretta del presidente del Consiglio', dice, lanciando la sfida al premier: 'Vuole cacciarmi? Bene, ma deve riuscirgli....'.



'In questo momento siamo concentrati su una priorità, far crescere l'Italia', dice Conte all'ANSA. 'Allora abolisca il Reddito', afferma Renzi. Crimi: 'Un'altra sparata, noi pensiamo alla crescita'. Intanto, la commissione Giustizia della Camera approva con 24 sì e 23 no l'emendamento del M5s soppressivo del ddl Costa sulla prescrizione. Ma Iv vota con l'opposizione per cancellare la riforma Bonafede. Il Pd: 'Iv mina il governo, non lo tollereremo ancora per molto'.

CLICCA QUI PER L'INTERVISTA A MSTTEO RENZI