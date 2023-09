Riaccende i motori lo “Slalom città di Tiriolo” 5 e 6 agosto 2023. I dettagli

Si svolgerà nei prossimi sabato 5 e domenica 6 agosto2023, lo “Slalom Città di Tiriolo”, giunto quest’anno alla 5°edizione.

Mancano oramai pochi giorni al riecheggiare del rombo dei motori di questa avvincente e tradizionale competizione automobilistica, come sempre magistralmente organizzata dal Team Mediterraneo A.S.D. che, quest’anno- complice il salto di qualità che la competizione stessa ha ottenuto, e considerato l‘entusiasmo sin qui espresso - seppur con cauto ottimismo, contano di superare il già più che interessante numero di iscritti della scorsa edizione.

La competizione di Tiriolo, infatti, da quest’anno è valida per la Coppa Italia 4° zona e “Campionato Italiano Bicilindriche” e questo consentirà ai piloti partecipanti di puntare ad ottenere – rispetto al passato- un maggior numero di punti ed anche un miglior montepremi.

Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda la formula. Due, come consuetudine, le giornate dedicate alla competizione.

La prima, sabato 5 agosto, con inizio alle ore 15,00 e fino alle ore 19,30 circa, dedicata alle operazioni di verifiche sportive e all’accreditamento dei piloti e dei loro bolidi.

La seconda, domenica 6 agosto, con “start” alle ore 9,30, la competizione automobilistica vera e propria.

Chissà se, come la scorsa edizione (ndr. vinta da Giovanni Greco), la pioggia intensa interverrà a sparigliare le carte ed a rendere più incerto l’esito della gara o se, com’è lecito attendersi in questo periodo, un bel sole ed un gran caldo la faranno da padroni, dando semmai quell’”affanno” per mantenere il motore alla giusta temperatura ed evitare surriscaldamenti che ne potrebbero compromettere il rendimento.

Come tanti tra piloti ed appassionati certamente ricorderanno, infatti, nel primo pomeriggio della domenica un improvviso acquazzone di notevole intensità, ha reso impraticabile il circuito tanto da far cessare in anticipo – rispetto al previsto- le ostilità sportive, rendendo impossibile per molti concorrenti lo svolgimento della 3°manche ed insignificante in termini di risultato cronometrico il tempo ottenuto per quei pochi che, impavidi, hanno comunque voluto provare la scalata.

Una cosa, comunque vada sotto l’aspetto meteorologico, è certa.

La gara sarà comunque calda ed avvincente. Le attese e la passione dei piloti che da anni si confrontano su questo tracciato, nonché dei tanti appassionati o curiosi dell’ultim’ora che ad ogni edizione, accorrono numerosi, festanti e inneggianti verso i propri beniamini, intorno alle auto ed ai bordi del percorso di gara, non mancheranno certo di rimanere soddisfatti.

Nel concludere, e nel dare a tutti loro oltre che, naturalmente, agli addetti ai lavori, appuntamento per i prossimi sabato 5 e domenica 6 agosto, un doveroso e sentito ringraziamento, a nome del Team Mediterraneo, lo si rivolge ai vari sponsor ed agli Enti patrocinanti.