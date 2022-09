Richiesta chiarimenti all'Ass. Del Trecco da parte dei comitati No Antenne

Richiesta chiarimenti all'Assessore Del Trecco da parte dei comitati No Antenne

PESCARA, 14 MAG Consiglio in diretta Comune di Pescara 11 maggio 2020 - ODG n.14, primo firmatario Massimo Di Renzo (SRB stazioni radio base e telefonia mobile).

Ill.ma Assessore,

Lei ha sostenuto e ha precisato, durante la discussione relativa all'odg in oggetto, che il sistema 5G “potrà essere attivo sul territorio a partire dal maggio 2022”.

Lei, Assessore, ormai certamente si è fatta edotta che alcune, diverse e reiterate circostanze hanno indotto noi altri di alcuni comitati per la telefonia mobile ad assumere un atteggiamento molto critico nei confronti della trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Pescara proprio per quanto riguarda le SRB della telefonia mobile, cosa che ci ha indotto ad aggiornarci autonomamente sulla materia.

La Sua dichiarazione che il 5G “potrà essere attivo sul territorio a partire da maggio 2022” ci ha fatto riflettere e dubitare della veridicità di tale affermazione. Infatti, che significato potrebbe avere che i gestori hanno già chiesto, e giornalmente ancora chiedono, di implementare le loro SRB, se poi le debbono attivare a maggio del 2022? Lei ben sa che la legge, il codice delle comunicazione, prescrive 12 mesi per la realizzazione dell'opera, altrimenti l'istanza decade.

Orbene, sentiamo l'obbligo di informare la S.V. che il sistema 5G consta di diverse frequenze: 694–790 Mhz, 3600-3800MHz, 26,5-27,5GHz. Di queste, solo le prime, che dovranno subentrare a quelle della televisione, non le altre, potranno essere utilizzare dai gestori a partire dal maggio 2022.

Ora, giusto per non essere prolissi e per essere massimamente chiari facciamo riferimento alle tre istanze di Wind Tre. (Su centinaia di istanze che pervengono al Comune queste sono le uniche che sono state pubblicate all'albo pretorio in data 18 febbraio 2020 perché abbiamo dovuto far intervenire il Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza.)

Orbene, Wind Tre a ottobre del 2018 si è aggiudicata all'asta ministeriale il 5G con lotti di frequenza a 3700 Mhz e a 26 Ghz, non a 700MHz.

Alla fine del 2019 e all'inizio del 2020 Wind Tre ha chiesto al Comune di Pescara di implementare tre sue SRB: quella di Piazza Sacro Cuore, quella di Piazza S. Andrea e quella del Tribunale. Piazza S. Andrea presenta già molte situazioni di esposizioni a radiazioni elettromagnetiche superiori alla norma nei piani alti delle palazzine, per le molteplici antenne di Via Ostuni, secondo lo studio Polab commissionato dallo stesso Comune.

Noi già abbiamo portato, anche alla Sua particolare attenzione, con nota PEC del 28 febbraio 2020, questa problematica ed è intervenuto anche il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Pescara: ad oggi, da febbraio, siamo ancora in attesa di risposte.

D'altra parte, giusto per ricordare, qualche comitato ha chiesto particolarmente a Lei, Assessore, confidando nella Sua sensibilità, a novembre del 2019, di sapere quante richieste di 5G erano state presentate dai gestori. Diverse volte è stata sollecitata una risposta, è stato chiesto l'intervento anche del Difensore Civico. Ma a cosa è servito? Tutto è stato inutile. Non è dato sapere. E allora non c'era il Coronavirus. L'obbligo della pubblicizzazione delle istanze a Pescara, è evidentemente un optional, sia con le Amministrazioni di centrodestra che di centrosinistra. La pubblicizzazione, più che per i Regolamenti, è obbligatoria per Legge. A Pescara, per tre amministrazioni di seguito, addirittura con un sindaco avvocato, questa norma non è mai stata applicata. E non risultano provvedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari inadempienti.

In conclusione, chiediamo di sapere da Lei, che ha dichiarato pubblicamente in seduta consiliare, che il 5G sarà attivo solo dal maggio 2022, se Wind Tre ha già installato il 5G a 3700 Mhz sulla SRB del Tribunale e se tale dispositivo è già stato attivato. Tenga presente che i cittadini, queste notizie, non le dovrebbero richiedere come fosse un favore o un piacere, ma devono essere pubbliche, per legge.

Sappiamo inoltre, con certezza, che Iliad ha montato il 5G nel periodo di Natale 2019, sulla SRB di Via Valle Furci. Lei non ne era a conoscenza? Come si spiega ciò? Le leggi chi le deve rispettare? Questo 5G sarà attivato tra 12 mesi dalla installazione, come prescritto dal Codice, o a maggio 2022?

Vogliamo essere, in questa circostanza, speranzosi e ce lo auguriamo, che la S.V. vorrà dare solleciti chiarimenti su quanto richiesto, poichè, in fondo, si tratta di questioni ambientali che, ope legis, devono essere pubbliche.

Distinti saluti.

Alle politiche ambientali e ai rapporti con l'ambiente del Comune di Pescara Del Trecco Isabella