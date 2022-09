Rifiuti: Comune Cassano, linea dura contro abbandono selvaggio. Sindaco: grazie a telecamere prime sanzioni a cittadini incivili

CASSANO ALLO IONIO (CS), 26 FEB - Il Comune di Cassano allo Ionio adotta la linea dura nei confronti di chi abbandona selvaggiamente i rifiuti per strada. Dopo una fase preventiva di informazione, l'Amministrazione comunale ha deciso di cambiare registro e di passare alla fase della repressione.

"È partito dal centro urbano del quartiere Doria a cura dell'impresa appaltatrice della raccolta differenziata - riporta una nota del Comune - un altro consistente intervento destinato alla rimozione di numerosi cumuli di rifiuti di ogni genere illecitamente abbandonati".

"Un intervento, l'ennesimo - afferma il sindaco Gianni Papasso - per l'eliminazione delle discariche abusive che cittadini incivili continuano a provocare, arrecando grave nocumento all'immagine e al decoro del territorio. L'operazione interesserà tutto il comune e nel frattempo sono partite le prime sanzioni in base alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, installate in diverse aree 'sensibili' del territorio".