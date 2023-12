Riforma Taxi 2023: Urso presenta decisivo decreto per il futuro del settore e del turismo italiano

Questa riforma, per Urso, "dovrà portare a maggior efficienza e trasparenza anche a fronte della significativa crescita dell'afflusso di turisti stranieri e delle grandi sfide che ci attendono nei prossimi anni, dal Giubileo del 2025 alle Olimpiadi". "Un percorso - conclude - che consentirà all'Italia di aspirare a diventare il principale polo di attrazione turistica in Europa".

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che lunedì verrà presentato in Consiglio dei Ministri il decreto relativo al settore dei taxi. Questo decreto, sviluppato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), segna l'inizio di un'importante riforma legislativa per un settore considerato strategico per il Paese.

Secondo le parole di Urso, questa iniziativa mira a migliorare l'efficienza e la trasparenza nel settore dei taxi, soprattutto considerando l'aumento significativo di turisti stranieri e le sfide imminenti, come il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi. L'obiettivo è rendere l'Italia un polo di attrazione turistica leader in Europa.