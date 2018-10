Rimini, Alla sede del Meeting visita della Lega Musulmana Mondiale

RIMINI, 26 LUGLIO - Una delegazione della 'Lega Musulmana Mondiale' ha fatto visita alla sede del Meeting di Via Flaminia, sito della storica manifestazione organizzata dal movimento cattolico 'Comunione e Liberazione', in vista del convegno "Costruttori di ponti" di venerdì 24 agosto alle ore 19 in cui parteciperà il segretario generale saudita Muhammad Bin Abdul Karim Al Issa.

Nel salone A3 Intesa Sanpaolo, accanto ad Al Issa, saranno presenti: Khaled Azab, direttore della Comunicazione della Biblioteca di Alessandria; Roberto Fontolan, direttore del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione, Nicola Renzi, segretario di Stato per gli Affari esteri, gli Affari politici e la Giustizia della Repubblica di San Marino. L'introduzione a cura di Wael Farouq, professore di Lingua e Letteratura araba all'Università Cattolica di Milano.

Sarà l'esordio della Lega Musulmana, in un luogo di confronto interno al mondo cristiano. Una scelta non casuale, spiegano gli organizzatori. "E' la prima volta che la Lega Musulmana Mondiale prende contatto con il Meeting di Rimini. L'occasione - chiariscono - si è concretizzata sabato 23 giugno a Firenze, città in cui il Segretario della Lega Musulmana si trovava su invito della Scuola fiorentina di Alta formazione per il dialogo interreligioso ed interculturale. Dall'idea iniziale di un primo momento di contatto, Al Issa ha manifestato subito la volontà di partecipare all'edizione di quest'anno."

Il segretario della Lega Musulmana ha espresso la volontà di "mostrare - annotano gli organizzatori - il vero volto del mondo islamico. Non è giusto concentrare l'attenzione solo sugli aspetti negativi. Estremisti e fondamentalisti rappresentano solo se stessi. I leader religiosi e gli uomini di pensiero devono dare spazio al volto vero dei credenti".

Cristian D'Aiello

Fonte foto: News Rimini