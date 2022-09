Rischio alto per 11 regioni, 5 già in scenario 4 da lockdown Bolzano con Calabria, Lombardia

Rischio alto per 11 regioni, 5 già in scenario 4 Da lockdown Bolzano con Calabria, E. Romagna, Lombardia e Piemonte

ROMA, 30 OTT - Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2 e 4 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sono nello scenario 4. Delle 11 regioni, 5 sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale ma il dato non è attendibile perché la sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione. Altre 8 Regioni e Province autonome sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Quelle a rischio alto sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, la Valle d'Aosta e il Veneto.

Oltre 31mila positivi

Oggi non ci sono buone notizie, ieri 26.831 casi oggi abbiamo superato 31mila abbondamente". Lo ha detto Gianni Rezza il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, al monitoraggio settimanale Iss-Ministero

