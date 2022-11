Ritiro mensile del Clero e comunicazioni Diocesane

CATANZARO, 10 NOV. - Oggi, presso la parrocchia “Santa Maria della Roccella” in Roccelletta di Borgia (CZ), si è svolto il ritiro mensile del Clero insieme con il nostro Arcivescovo, S.E. Mons. Claudio Maniago.

Dopo la preghiera iniziale, don Michele Fortino, presbitero della Diocesi di Cosenza, ha tenuto la sua meditazione su questo secondo anno del Cammino Sinodale partendo da una parola che oggi apre a molte riflessioni: accogliere. Ha ricordato come il presbitero debba tenere presente che l’accoglienza è al centro del proprio ministero così come ha fatto il Signore Gesù.

La parola è, poi, passata a Don Salvatore Cognetti, Vicario Generale, ha comunicato che a partire dal mese di gennaio 2023 sarà celebrato il sacramento della Confermazione ogni primo sabato del mese. Le celebrazioni si svolgeranno, a mesi alterni, nella Basilica “Maria SS. Immacolata” di Catanzaro e nella Concattedrale di Squillace (maggiori dettagli saranno forniti prossimamente dall’Ufficio Liturgico)

È intervenuto in seguito don Ivan Rauti, Vicario per la Pastorale e incaricato per la Commissione Sinodale della Diocesi, il quale ha comunicato che domenica 27 novembre alle ore 16.00, presso il Pontificio Seminario Teologico Regionale "S. Pio X" di Catanzaro, sarà avviato ufficialmente questo secondo anno con una Convocazione Sinodale Diocesana Convocazione Sinodale Diocesana dove sono invitati a partecipare anzitutto i coordinatori sinodali di tutte le parrocchie (coloro che già lo scorso anno sono stati individuati per guidare i gruppi sinodali), i parroci e tutti i presbiteri ed eventualmente altri che si aggiungono ai coordinatori per questo secondo anno

Successivamente, don Salvatore Varano, assistente del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile, ha ricordato che domenica 20 novembre, alle ore 19:00, presso il Pontificio Seminario Teologico Regionale “San Pio X” di Catanzaro, l’Arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maniago presiederà la veglia in preparazione alla XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù, durante la quale i seminaristi Pierpaolo Antonio Madia, della parrocchia “S. Maria Assunta” di Catanzaro, e Giuseppe Pio Merante, della parrocchia “S. Pio X” di Catanzaro, saranno Ammessi all’Ordine Sacro.

Infine, l’Arcivescovo ha annunciato con gioia le date dell’Ordinazione Diaconale dell’accolito Paolo Calabretta, giorno 11 dicembre 2022, e dell’Ordinazione Presbiterale dei diaconi don Vitaliano Caruso, don Riccardo Catanese e don Vito Muriniti, giorno 25 gennaio 2023.

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali