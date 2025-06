Ritiro precampionato US Catanzaro 1929: ufficializzate le date, le Aquile voleranno in Trentino dal 15 al 27 luglio

Tempo di lettura: ~2 min

CATANZARO – L’estate 2025 avrà un sapore speciale per i tifosi giallorossi: l’US Catanzaro 1929 ha ufficializzato le date del ritiro precampionato, che si svolgerà dal 15 al 27 luglio nella splendida cornice alpina di Spiazzo, in provincia di Trento.

Una scelta che coniuga sport, natura e preparazione, perfetta per dare il via alla nuova stagione sotto il segno della concentrazione e dell’entusiasmo. La località trentina, immersa nel verde e circondata da panorami mozzafiato, offrirà l’ambiente ideale per allenamenti intensi e momenti di coesione del gruppo.

A guidare la squadra in questo nuovo capitolo sarà mister Alberto Aquilani, pronto a imprimere la propria identità tecnica e motivazionale al gruppo. Insieme allo staff tecnico e alla dirigenza, i calciatori alloggeranno presso l’Olympic Royal Hotel di Pinzolo, una struttura moderna, attrezzata e già nota per l’ospitalità riservata a club professionistici.

Il soggiorno è organizzato in collaborazione con Kairos Sport, realtà specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi e ritiri di alto livello, garanzia di professionalità e attenzione ai dettagli.

Questo ritiro precampionato rappresenta una tappa fondamentale per costruire le fondamenta della stagione 2025/2026, sia dal punto di vista atletico che mentale. L’aria pura delle Dolomiti, il silenzio dei boschi e la qualità delle strutture renderanno Spiazzo un vero e proprio quartier generale ideale per le Aquile giallorosse, pronte a spiccare il volo.

Per i tifosi sarà anche l’occasione per seguire da vicino la preparazione della propria squadra del cuore, con la possibilità di assistere agli allenamenti e respirare il clima positivo che si preannuncia in ritiro.

L’appuntamento è quindi fissato: dal 15 luglio Catanzaro in ritiro a Spiazzo, con nel cuore la voglia di sorprendere ancora.