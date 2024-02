Ritorno al passato - Vivi un giorno nell'antica Scolacium Roccelletta di Borgia

BORGIA (CZ) - La settimana di Carnevale è ufficialmente iniziata e al Parco Scolacium fervono i preparativi per far vivere a tutti i visitatori un'esperienza di visita più coinvolgente.

In occasione della domenica di carnevale 11 febbraio, infatti, il personale del Parco sarà coinvolto per offrire a tutti i visitatori “Ritorno al passato – Vivi un giorno nell’antica Scolacium”, un evento in cui, attraverso due tours di visita in costume, si potranno rivivere alcuni momenti di vita quotidiana nell'antica colonia di Minerva Scolacium.



La città romana, sorta probabilmente nei luoghi dell’antico insediamento greco di Skylletion, fu fondata da



Caio Gracco nel 123-122 a.C. col nome di Minervia Scolacium; il centro politico ed economico

dell’insediamento era rappresentato dalla piazza del foro, tutt’ora visibile, costruita a ridosso della strada principale della colonia, il decumanus, oggi visibile con la sua pavimentazione lapidea originale.



Durante l’età imperiale, la colonia fu dedotta dall’imperatore Nerva nel I sec. d.C. col nome di Minervia Nervia

Augusta Scolacium: la città viene attrezzata con un teatro – dedicato alle rappresentazioni sceniche – e di un anfiteatro, luogo prediletto per i munera, ovvero i combattimenti dei gladiatori.



È dunque in questi spazi che domenica i visitatori, attraverso l’animazione in costume, potranno tornare indietro nel tempo per meglio immaginare e comprendere un mondo che oggi non c’è più

I due tours animati partiranno rispettivamente alle 10.30 e alle 12.00.



L'ingresso al Parco seguirà le normali modalità di accesso (biglietto intero per adulti, ridotto per under 25 e gratuito per under 18 e alcune categorie specifiche come ad esempio insegnanti, giornalisti, portatori di handicap) ed orari.

I due percorsi animati (con partenza alle ore 10.30 e alle ore 12.00) non sono soggetti a

un sovraprezzo né saranno a numero chiuso, perciò non è necessaria prenotazione: è ovviamente possibile



visitare il Parco liberamente durante la giornata, dalle ore 9 alle ore 17 (con ultimo ingresso alle ore 16.15), anche in maschera.

In caso di maltempo, i percorsi animati verranno spostati nelle sale del Museo.