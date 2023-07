Guerra. Fallita rivolta Wagner: Mosca revocate le "misure del regime operativo antiterrorissmo"

Il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, ha annunciato lunedì 26 giugno sul suo canale Telegram la revoca delle restrizioni introdotte “dal regime operativo antiterrorismo” instaurato sabato a Mosca e in tutta la regione in seguito alla rivolta del gruppo paramilitare Wagner. "Stiamo rimuovendo tutte le restrizioni relative all'introduzione del regime delle operazioni antiterrorismo", ha annunciato Sobyanin, ringraziando i residenti della capitale "per la calma e la comprensione" dimostrate. Questa decisione è stata presa a causa " dell'assenza di minacce alla vita, alla salute e alla proprietà delle persone ", ha affermato il Comitato Nazionale Antiterrorismo (NAK) in un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. .

Le restrizioni sono state introdotte dopo che Yevgeny Prigozhin, il comandante di Wagner PMC, ha accusato il Ministero della Difesa di aver colpito i "campi arretrati" dei suoi combattenti la sera del 23 giugno promettendo in risposta una "marcia della giustizia", fino a Mosca, negando però di voler ordire un colpo di Stato. Prigozhin ha inoltre dichiarato che la sua intenzione consisterebbe nel “fermare” i vertici militari di Mosca, Il dipartimento militare ha respinto le accuse. L'FSB (Il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa) ha annunciato l'avvio di un procedimento penale contro Prigozhin per aver preparato una ribellione armata.

La mattina del 24 giugno, il fondatore del PMC ha affermato che i suoi combattenti controllano le strutture militari a Rostov sul Don. Il presidente Vladimir Putin in tarda mattinata ha definito in una dichiarazione, l'incidente, un tradimento, "una pugnalata alle spalle" e ha avvertito Prigozhin e i suoi subordinati delle possibili dure conseguenze.

Nella serata di sabato, il capo del gruppo paramilitare ha invitato le sue truppe a fermare la marcia verso Mosca. Il servizio stampa del presidente della Bielorussia ha riferito di negoziati tra Alexander Lukashenko e Prigozhin, a seguito dei quali le parti hanno concordato "un'opzione accettabile per risolvere la situazione con una garanzia di sicurezza per i combattenti della compagnia paramilitare".

Un accordo è stato raggiunto anche tra la presidenza russa e Yevgeny Prigojine, ha fatto sapere in serata il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il capo di Wagner raggiungerà la Bielorussia e il procedimento penale contro di lui sarà archiviato. In riferimento ai combattenti che lo hanno seguito, "nessuno (li) perseguiterà , visti i loro meriti sul fronte ucraino", ha dichiarato Peskov. Fonte immagine ES