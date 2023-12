Rivoluzione nell’imballaggio. Dal divieto delle bustine di Zucchero al riutilizzo dei contenitori

Rivoluzione nell’imballaggio: le nuove regole Europee respingono il monouso Cambiamenti in Arrivo entro il 2027



Le nuove regole europee sul packaging (Ppwr) stanno portando a importanti cambiamenti nei nostri consumi. Alcuni prodotti come le bustine di zucchero, le buste di insalata, le monoporzioni di ketchup e i flaconcini di shampoo potrebbero scomparire entro il 31 dicembre 2027. I consumatori di bevande e cibi da asporto dovranno iniziare a utilizzare borracce e contenitori riutilizzabili.

Nei settori di hotel, ristoranti e catering, l'uso di stoviglie riutilizzabili diventerà obbligatorio. Queste regole sono oggetto di discussione nel Parlamento Europeo, con particolare attenzione ai divieti sull'uso di imballaggi monouso (art. 22) e agli obiettivi di riutilizzo (art. 26).

Il divieto di imballaggi monouso riguarda condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering. Anche imballaggi monouso in plastica per prodotti ortofrutticoli freschi con meno di 1,5 kg di frutta e verdura saranno vietati.

Inoltre, gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene di piccole dimensioni saranno banditi. Anche gli imballaggi monouso per alimenti e bevande destinati al consumo nei locali saranno proibiti.

Inoltre, entro il 1° gennaio 2030, il 20% delle bevande confezionate dovrà utilizzare imballaggi riutilizzabili. Le bevande sfuse consumate sul posto saranno servite in bicchieri riutilizzabili entro il 31 dicembre 2027. I consumatori avranno la possibilità di riempire le proprie borracce con bibite sfuse entro due anni.