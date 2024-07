Rivoluzione sismica a Zagarise: Il Sindaco Gallelli guida la sicurezza e l'innovazione educativa

Zagarise e la rivoluzione educativa: un Passo avanti verso il futuro

ZAGARISE - Nel cuore della Calabria, la piccola comunità di Zagarise si appresta a vivere una trasformazione radicale che promette di innescare una rivoluzione nel settore educativo.

Grazie all'instancabile impegno dell'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Domenico Gallelli, si avvicina l'inizio di un progetto ambizioso: l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico principale. Con un investimento di oltre 3 milioni di euro, questo progetto non solo garantirà la sicurezza degli studenti ma si prefigge anche di valorizzare il patrimonio storico e culturale della città attraverso la messa in luce dell'antico chiostro del convento, rivelando così gli archi secolari nascosti.

Le operazioni di adeguamento, previste per iniziare entro la fine dell'anno, trasformano l'attesa in una promessa di rinnovamento e sicurezza. La progettazione non si ferma all'edificio scolastico; comprende anche la costruzione di una struttura modulare fissa di 450 metri quadrati in località Mastro, destinata ad accogliere gli studenti durante i lavori. Questa soluzione temporanea, però, porta in sé un valore aggiunto duraturo: una volta completato il progetto principale, la struttura rimarrà a disposizione dell'ente comunale, offrendo nuove possibilità per il futuro educativo e comunitario di Zagarise.

L'appalto per quest'opera è stato vinto dalla B.L. Costruzioni, che si occuperà di erigere questo spazio conforme alle normative vigenti, luminoso e sicuro, lontano da rumori e polveri, garantendo così un ambiente idoneo per l'apprendimento e la crescita degli alunni. Questo spostamento strategico non solo ridurrà i disagi, ma garantirà anche una più rapida conclusione dei lavori, prevista entro un anno e mezzo dall'inizio.

L'amministrazione Gallelli, con questa mossa, mostra una profonda comprensione delle esigenze dei suoi cittadini e un impegno verso la crescita e lo sviluppo sostenibile. "Abbiamo cercato di eliminare i disagi continuando a far crescere il paese", afferma il Sindaco, evidenziando un approccio che mette al centro il benessere degli studenti e la prospettiva di un futuro più prospero per tutta la comunità.

Il dialogo aperto sulla nuova struttura riguardante un potenziale indirizzo di scuola superiore, e altre ipotesi ancora al vaglio, sottolinea l'orientamento proattivo e lungimirante dell'amministrazione. Queste deliberazioni aprono a scenari futuri che vedranno Zagarise non solo come un borgo che preserva il suo patrimonio, ma anche come una comunità che abbraccia l'innovazione e l'educazione come pilastri per una crescita collettiva.

Il percorso che Zagarise ha intrapreso sotto la guida di Domenico Gallelli è un chiaro esempio di come una buona politica, centrata sull'educazione e sulla sicurezza, possa trasformare una comunità, rendendola un modello di resilienza e sviluppo. Mentre il progetto si avvia, la promessa è quella di un futuro in cui Zagarise continuerà a crescere, sostenuta da fondamenta sempre più solide e da un'istruzione che guarda avanti. "Continuiamo a crescere insieme", un motto che riecheggia l'essenza di un progetto che è molto più di una costruzione: è la costruzione di un domani più luminoso e sicuro per Zagarise.