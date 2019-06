Rocca di Papa: esplosione in palazzina

ROMA, 10 GIUGNO –, Otto i feriti, tra i quali il sindaco Emanuele Crestini, alcuni impiegati del comune e tre bambini, dei quali uno in gravi candizioni trasportato in eliambulanza al “Bambin Gesù di Roma, a causa di un’esplosione avvenuta in una palazzina del Comune, in C.so Indipendenza a Rocca di Papa nelle immediate vicinanze di Roma. La deflagrazione ha provocato anche il crollo di parte delle palazzina.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco oltre che le squadre di ricerca e soccorso USAR, carabinieri, polizia e 118 con due auto mediche, quattro ambulanze e un elicottero. Evacuate le vicine scuole materna ed elementare.

Non sono ancora chiari agli inquirenti e ai tecnici, i motivi dell’incidente, all’origine, la perdita di gas da una tubazione posta davanti al Municipio.

Italgas ha comunicato attraverso una nota: "Dai primi rilevamenti è stato possibile accertare che la dispersione di gas, da cui ha avuto origine l'esplosione, è stata provocata dal danneggiamento di una tubazione da parte di un'azienda terza, estranea a Italgas, che stava effettuando rilevazioni sul sottosuolo davanti al Municipio".

Luigi Palumbo