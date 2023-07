Roccella J. (Rc): il Lions Club Roccella J. a fianco del "Centro di Recupero Neurologico" di Locri.

ROCCELLA JONICA (RC), 18 MAG - (R. & P.). Il 20 maggio 2023 alle ore 10 presso il “Centro di Recupero Neurologico” di Locri , con la benedizione di Mons. Francesco Oliva, sarà inaugurato un frutteto ed un orto nato da un Progetto Distrettuale ideato dal Lions Club Roccella Jonica e finanziato dalla Fondazione del Distretto Lions 108ya. Alla realizzazione dell’idea ha partecipato l’ ARSAC di Locri e l’Azienda Agricola San Fili.

Saranno presenti all’Evento il Direttore Generale dell’ Asp di Reggio Calabria Dott. ssa Lucia Di Furia, il Garante per la Tutela della Salute della Regione Calabria Prof.ssa Anna Maria Stanganelli ed altri rappresentanti di istituzioni.

La manifestazione del 20 maggio non rappresenta solo un momento di attenzione e vicinanza da parte delle Autorità presenti nei confronti di coloro che definiamo “ diversamente abili”, ma anche e principalmente una modalità da parte dei Lions di offrire a queste persone la possibilità di poter godere, anche nell’ambito di luoghi di cura istituzionali, di un ambiente più umano ed il più possibile simile al proprio contesto familiare.

Da anni i Lions , tra le tematiche internazionali affrontate , lavorano con passione a favore della difesa dell’ Ambiente e della Salute. Nel Distretto 108 Ya molti sono stati i Services riguardanti la piantumazione degli alberi. Un ambiente idoneo in cui l’Uomo possa vivere in contatto stretto con la Natura seguendone le fasi vitali rappresenta la migliore terapia per la salute non solo del corpo ma principalmente della mente.

Ogni struttura pubblica, sia essa sanitaria che industriale, dovrebbe avere spazi verdi dedicati ove le persone possano muoversi e vivere in un contesto sereno ed ecosostenibile .La presenza del solo cemento desertifica e disumanizza la psiche.

Sempre il 20 maggio 2023, ma con inizio alle ore 18 presso l’Aula Consiliare del Comune di Bovalino (Rc), sarà presentato il libro dal titolo “Ferrante Re di Napoli - Quando il potere era al Sud” di Giuseppe Caridi. L’evento, patrocinato dal Comune di Bovalino, è stato organizzato dal Lions Club Roccella J. – Siderno – Locri, Distretto 108 Ya-Circ. XI Zona 26.