Roma con il turnover a Crotone, Thiago Pinto positivo. Tampone negativo per Fonseca, domani raggiungerà la squadra

ROMA, 05 GEN - Una bugia buona, potremmo definirle così le parole di Fonseca quando dice di non pensare alla gara con l'Inter. Prima c'è il Crotone, è vero, ma il turnover mirato contro la squadra di Stroppa è indicativo. Forse, però, quando parlava in conferenza stampa non pensava ancora che due ore dopo non sarebbe partito con la squadra. A bloccare la partenza del tecnico la nuova positività al Covid del general manager Thiago Pinto.



Fonseca, che era stato in contatto con il dirigente, si è sottoposto ad un ulteriore tampone che è risultato negativo e domani raggiungerà i giallorossi a Crotone. Thiago Pinto - che aveva già contratto il covid poco prima di Natale, quando era ancora al Benfica - ieri era sbarcato nella Capitale dopo essersi sottoposto a un tampone molecolare, risultato negativo e necessario per partire dal Portogallo. Oggi, arrivato a Trigoria, si è sottoposto a due test: uno rapido e uno molecolare, risultando negativo al primo e positivo al secondo.



Per questo il nuovo general manager della Roma non è partito con la squadra per Crotone e lavora in isolamento nella Capitale. Domani dunque in panchina ci sarà Fonseca. Il suo vice, Nuno Campos, era pronto dopo aver sostituito il tecnico portoghese a Bologna quando il tecnico era squalificato e la squadra giallorossa vinse 5-1 con il secondo in panchina. Da Spinazzola (tornerà con l'Inter) a Mirante, passando per Pedro, Calafiori e Zaniolo: sono tanti gli indisponibili. Anche per questo i cambi non possono essere troppi.



L'idea è quella di far riposare Dzeko dando nuovamente fiducia a Borja Mayoral, poi rispetto alla Sampdoria potrebbero esserci Kumbulla e Cristante dal primo minuto al posto di Smalling e Villar. Il resto sembra confermato con Pau Lopez in porta e difesa composta da Mancini e Ibanez oltre che dall'ex Verona. Al fianco di Cristante spazio ancora a Veretout, mentre la trequarti potrebbe rimanere invariata con Mkhitaryan e Pellegrini.



Qualche chance potrebbe averla anche Carles Perez, nonostante ultimamente sia finito fuori dai radar di Fonseca e anche per questo il tecnico ha fatto espresse richieste di mercato. "Ho suggerito dei nomi a Tiago Pinto per migliorare la squadra" ha detto il tecnico portoghese, il quale ha aggiunto: "La proprietà conosce le nostre necessità e il mercato di sarà un'opportunità per diventare più forti". Friedkin e general manager, avvisati con quest'ultimo che non è partito con la squadra per lavorare a stretto contatto con la proprietà.



Sugli obiettivi Fonseca, nonostante il terzo posto, continua a non sbilanciarsi. "Juve e Inter per investimenti fatti restano le favorite, poi ci sono 5-6 squadre che possono lottare per il campionato. Il Milan ad esempio sta facendo qualcosa di straordinario" ha proseguito il tecnico che comunque si aspetta due rinforzi perché come quando dice di non pensare all'Inter, in cuor suo sta iniziando a farci l'abitudine a rimanere in vetta e vincendo a Crotone la Roma prendere punti a una tra Juventus e Milan, o addirittura a entrambe.