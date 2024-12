Rotary Club Rende - Comunicato stampa 27.12.2024: ncontro-dibattito “FRANCA MELFI: 23 ANNI DI CHIRURGIA ROBOTICA”

“Franca Melfi: 23 anni di chirurgia robotica” è il titolo dell’incontro-dibattito svoltosi nei giorni scorsi presso l’Hotel San Francesco di Rende, alla presenza di oltre 120 persone, organizzato dal Rotary Club Rende in Interclub con il Rotary Club Cosenza e il Rotaract Club Rende.

L’incontro dibattito, introdotto dalla presidente del Rotary Club Rende, Flora Maria Ritacca, e moderato dalla Dott.ssa Agata Mollica, Presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Cosenza, è risultato illuminante per la partecipazione dell’illustre relatrice Prof.ssa Franca Melfi, pioniera nel campo della Chirurgia robotica toracica.

Franca Melfi, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’UNICAL, ha ottenuto premi e riconoscimenti professionali in tutto il mondo, collaborando con Università e Istituti di ricerca sul territorio nazionale ed internazionale, raggiungendo livelli di eccellenza e fama mondiale.

La prof.ssa ha parlato al pubblico del suo impegno e della sua dedizione nel campo della chirurgia mini-invasiva e ha spiegato la scelta di lasciare la docenza all’Università di Pisa, dove era anche direttrice del Centro di Chirurgia robotica dell’Azienda ospedaliera per trasferirsi in Calabria, sua terra d’origine.

Oggi, ha spiegato Franca Melfi, nella formazione chirurgica non si può fare a meno della tecnologia, dalla robotica all’intelligenza artificiale, ovvero tecniche chirurgiche che danno la possibilità di aprire nuove prospettive di ricerche e raggiungere traguardi ottimali. In tal senso l’Unical, come lei riferisce, è un Campus eccellente, noto per la sua peculiarità sul digitale e sull’intelligenza artificiale.

Un esempio, dunque, di eccellenza di rientro che costituirà senza dubbio una possibilità di arricchimento in ambito sanitario per le nuove generazioni.

Alla fine della relazione che ha catturato subito l’attenzione di una sala gremita di persone partecipi e attente alla conversazione, la Prof.ssa Melfi ha risposto alle tante domande ricevute dalla numerosa platea.