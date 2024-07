Rotary Club Rende: Incontro-dibattito “Il mare insegna”

Incontro-dibattito “Il mare insegna”

“Il mare insegna” è il titolo dell’incontro-dibattito, dal tema più che mai attuale, organizzato dal Rotary Club Rende, svoltosi nei giorni scorsi presso l’Hotel Villa Fabiano di Rende alla presenza di oltre 70 persone.

Sono intervenuti autorevoli relatori: Giuseppe Mendicino, Professore Ordinario di costruzioni idrauliche e idrologia e Direttore del Dipartimento di Ingegneria Ambientale dell'Unical, e Francesco Sesso, Campione mondiale di fotografia subacquea e ricercatore presso lo stesso dipartimento, moderati dalla presidente del Rotary Club Rende, Flora Maria Ritacca.

“Il mare offre insegnamenti preziosi sulla vita – he evidenziato Mendicino - sulla natura e sul cambiamento climatico. La sua energia fa riflettere sull'umiltà e sul rispetto per le forze naturali. Alla luce dei cambiamenti climatici in atto, il mare reclama azioni urgenti di adattamento. L'innalzamento del livello del mare ci rammenta l'impellenza di fronteggiare il riscaldamento globale. Tempeste e maree eccezionali testimoniano l'aumento delle temperature e l'acidificazione delle acque, causate dall’eccessiva quantità di CO2. La distruzione delle barriere coralline e la perdita di biodiversità marina sottolineano la fragilità degli ecosistemi e la necessità di proteggerli. Le migrazioni di specie marine verso acque più fresche sono un chiaro segnale dell’alterazione delle principali correnti oceaniche. Il mare, con tutte le sue trasformazioni, insegna l'importanza di un'azione climatica immediata, sostenibile e concreta per salvaguardare il nostro pianeta”.

Particolarmente suggestivo il report fotografico mostrato dal relatore Francesco Sesso, riguardante la flora e la fauna dei nostri mari, con le trasformazioni avute per via dei cambiamenti climatici, oltre le fotografie riguardanti lo stato di inquinamento dei fondali marini. “E’ vero, il mare ha tanto da insegnarci – ha evidenziato Sesso- e tanto in effetti ci insegna. Ci insegna ad apprezzare la sua bellezza, ci insegna a godere della sua pace, ci insegna a ricaricarci attraverso la sua forza e la sua energia. Una cosa però cerca di insegnarci, ma proprio non ci riesce; il rispetto verso di esso ! Da diversi anni ho fatto della mia passione verso il mare, verso gli abissi, verso la ricerca scientifica e la fotografia subacquea, anche un lavoro, un lavoro appassionante. Questo lavoro mi ha dato la possibilità di studiare e conoscere sempre di più ciò che accade appena sotto il pelo dell’acqua. Di verificare quanti e quali danni stiano provocando i cambiamenti climatici e il surriscaldamento progressivo delle acque così come la loro crescente acidificazione. L’enorme resilienza degli organismi marini fa si che ancora si riesca a mantenere un sottile e precario equilibrio; ma fino a quando? E’ assolutamente necessario cambiare rotta, e anche molto in fretta”.

La serata ha visto anche la presentazione di due nuovi soci: Teresa Aloi e Marcello Chiappetta. L’attività del Rotary Club Rende riprenderà a settembre, con numerosi incontri su altre tematiche di rilievo.

Si allegano le foto di Sesso riguardanti la bellezza dei fondali marini calabresi e l’inquietante loro stato di inquinamento