Saloni di bellezza: consigli, opinioni e vantaggi

Gestire un salone di bellezza pone diverse sfide, ma anche altrettante soddisfazioni. Fornire un servizio personalizzato ai propri clienti li aiuta a metterli a proprio agio e migliorare la loro bellezza. La decisione di aprire un salone di bellezza inizia con un piano aziendale. Il piano dovrebbe includere le qualifiche del proprietario e dei membri del personale del salone. Ci sono centinaia di nuovi saloni di bellezza che si aprono ogni anno. Invece, quelli già presenti nel settore tendono costantemente ad ampliare la loro offerta di servizi cercando di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Come scegliere il perfetto salone di bellezza? E quali aspetti considerare? Un salone di bellezza, in quanto tale, deve garantire benessere e relax al cliente a 360°. La persona che si reca in un salone di bellezza deve sentirsi coccolata! Per questo motivo è importante che questa tipologia di business abbiano tutte le migliori tecnologie per garantire il benessere al cliente. Ma non solo: per fidelizzare un cliente è importante che sia garantita professionalità, sicurezza, pulizia, un’atmosfera e approccio un positivo con il cliente. Insomma, tutti fattori che determinano lo stato di salute della tua attività.



Igiene e sicurezza nei saloni di bellezza

È indubbio che il salone di bellezza presso cui ti rechi deve essere necessariamente pulito e ordinato. Questo, però, non deve solo riguardare il primo impatto che abbiamo con il luogo, ma anche la strumentazione che viene utilizzata dai professionisti.

Infatti, un grande numero di persone visita i saloni di bellezza ogni giorno. Per questo motivo, garantire un ambiente pulito non solo protegge la salute dei tuoi clienti, ma è anche un punto di forza. Le attrezzature utilizzate nel salone devono essere pulite e sterilizzate. Quando si parla di sterilizzazione, ci si riferisce alla normativa Europea N°556-1 che impone di garantire un livello di sicurezza tale da avere una probabilità inferiore a uno su un milione di trovare un microrganismo vitale. Qualora non fossero rispettati questi standard, infatti, si rischierebbe una detenzione fino a 2 mesi e sanzioni che vanno dai 258,22 € ai 1032,91 €. Oltre, al rischio di chiudere l’attività.

Per poter ottenere un processo di sterilizzazione corretto è necessario utilizzare un’autoclave cosmetica. Il processo consentirà di sterilizzare le attrezzature che vengono utilizzate ed evitare che i clienti possano essere esposti a infezioni come HIV, ittero, micosi o epatite virale.

Quando scegli il salone giusto, tieni a mente alcuni fattori come i servizi, lo staff e l'igiene



Per motivi di igiene e prevenzioni di malattie, le sedie e i poggiatesta devono essere coperti con asciugamani o carta e sostituiti per ogni cliente. Ogni luogo in cui è possibile accumulare acqua deve essere pulito regolarmente, così come il pavimento. Inoltre, eventuali materiali di consumo che entrano in contatto diretto con il cliente come batuffoli di cotone, fazzoletti di carta, carta igienica devono essere eliminati dopo il singolo uso.

Personale qualificato

Per garantire un servizio di qualità e la piena soddisfazione del cliente, non basta essere attenti dal punto di vista dell’igiene: è necessario erogare un servizio a regola d’arte. Ecco perché è importante che lo staff di un salone di bellezza abbia le qualifiche e le capacità per garantire il totale benessere della persona. Come è possibile ottenere questi risultati?

È sufficiente che i dipendenti del salone di bellezza abbiano seguito alcuni corsi di formazione e ottenuto dei certificati che, di fatto, garantiscano la loro professionalità. Non è raro, inoltre, che siano necessari anche dei corsi di formazione nel corso degli anni per poter essere sempre aggiornati sulle ultime tendenze e migliorare il servizio offerto.

Consigli e opinioni dai clienti

Ascoltare ciò che hanno da dire le persone sul nostro salone di bellezza e sugli altri è uno dei vantaggi che puoi utilizzare per migliorare i tuoi servizi. Informarsi è semplicissimo: basterà fare delle piccole ricerche su Google oppure sui Social Network per capire se le persone sono soddisfatte di un servizio.

In particolare, chiedi un parere onesto alle persone a te più care: sapranno sicuramente fornirti delle indicazioni trasparenti. Oppure, scopri quali sono le opinioni dei clienti sugli altri saloni di bellezza per poter garantire al tuo un vantaggio competitivo. Cosa si aspetta una persona da un salone di bellezza? Quanto vorrebbe pagare? Quali sono i servizi che ricerca di più? Cerca di dare una risposta a queste domande facendo delle utili ricerche sul web.

L’atmosfera del salone di bellezza e l’approccio al cliente

I proprietari dei saloni di bellezza devono istruire ogni loro dipendente su alcune delle procedure operative da porre in essere nei confronti dei clienti. I lavoratori devono essere assolutamente consapevoli degli standard di igiene e pulizia, dovrebbero interfacciarsi con il cliente per poter capire quali potrebbero essere le sue allergie e indossare i guanti in lattice per qualsiasi trattamento.

Inoltre, il cliente deve essere al centro del servizio. Pertanto, è necessario che venga ascoltato e soddisfatto in ogni sua esigenza. Deve essere in grado di spiegare esattamente quali sono i trattamenti che vuole ricevere. Dall’altra parte, il personale ha il compito di mostrare quali potrebbero essere i benefici del trattamento, in quanto tempo potranno essere visibili e i possibili rischi da esso derivanti. Insomma, il cliente deve avere una visione totale del trattamento che sta per ricevere. Ecco perché è importante l’atmosfera in un salone di bellezza, che non riguarda solamente le luci, la musica di sottofondo, ma anche e soprattutto la cordialità e la professionalità dello staff, in grado di mettere la persona a proprio agio.

Servizi offerti dal salone di bellezza

La ricerca di un salone di bellezza interessa anche la sua offerta in termini di servizi e prodotti. Quali sono i trattamenti che possiamo avere? Sono servizi di nostro interesse? Il costo è accessibile?

Prima di tutto, bisogna sottolineare che non sempre il salone di bellezza più economico è il migliore, anzi. Spesso, quando ci si trova davanti a prezzi bassi, essi nascondono fattori come poca igiene, staff sottopagato, prodotti di scarsa qualità, scarsa professionalità. Ecco perché è necessario fare una comparazione tra saloni di bellezza per verificare quale potrebbe essere il migliore dal punto di vista qualità/prezzo.

In secondo luogo, è opportuno valutare la presenza di specialisti del settore. Un salone di bellezza che può sfruttare la professionalità di uno specialista ha sicuramente una marcia in più rispetto alle altre attività. Sei certo che qualora ti interessasse quel servizio, sapresti a chi rivolgerti!

Professionalità al servizio del cliente

Un aspetto fondamentale prima di chiedere un servizio, è quello di valutare la capacità e la conoscenza del professionista che abbiamo davanti. Ebbene, è in grado di consigliarci su quale trattamento fare? Oppure, può orientarci verso una scelta e al tempo stesso ascoltare le nostre esigenze?

Riuscire a trovare un professionista che sia in grado di rispettare le nostre condizioni è fondamentale. Ad esempio, potremmo avere una pelle più sensibili oppure essere allergici a determinati prodotti. Ecco che entra in gioco la capacità del professionista di consigliarci il miglior trattamento da fare, senza rischiare eventuali conseguenze negative per la nostra salute.

Altri vantaggi: il servizio clienti

Infine, un altro aspetto da considerare nella scelta del salone di bellezza riguarda i vantaggi addizionali di cui puoi godere. Questi sono piccoli aspetti che talvolta risultano rilevanti per garantire un servizio di qualità ai clienti. Ad esempio, durante il trattamento potresti vederti offrire una tisana drenante, oppure ricevere attenzioni durante i momenti d’attesa. O ancora, sostare in un luogo caldo e accogliente, prima di ricevere le attenzioni per il tuo benessere.