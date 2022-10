Salute: come funziona il bonus psicologo e dove si può spendere

Il “Contributo sessioni psicoterapia”, spesso indicato semplicemente come bonus psicologo, è una misura introdotta nell’ambito della Legge di Bilancio del 2022. Si tratta di un contributo per la copertura parziale di spese di assistenza psicologica, pensato per rispondere al crescente bisogno di sostegno dei cittadini in seguito alla crisi sanitaria. Le richieste sono aperte fino al 24 ottobre 2022 e si possono inviare tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” sul sito web dell’INPS oppure per telefono. Le graduatorie per determinare a chi sarà assegnato il contributo verranno stilate dopo la scadenza, e si prevede che saranno disponibili a partire dal mese di novembre.

Informazioni pratiche sul bonus psicologo

Il valore massimo del voucher che si può ottenere come bonus per sessioni di psicoterapia è di 600 euro a persona, ed è modulato in base al valore ISEE di chi ne fa richiesta. Per essere considerati idonei all’assegnazione del bonus psicologo è necessario essere residenti in Italia e avere un ISEE non superiore ai 50.000 euro. In dettaglio, potranno ottenere un voucher da 600 euro i richiedenti con ISEE al di sotto dei 15.000 euro. Tra i 15.000 e i 30.000 euro di ISEE il voucher scende a 400 euro, e chi ha un ISEE tra i 30.000 e i 50.000 euro può ricevere fino a 200 euro. Dopo la scadenza per l’invio delle richieste, l’INPS procederà all’elaborazione di una graduatoria nella quale avranno la precedenza i cittadini con il reddito più basso. A parità di reddito, si guarderà all’ordine di presentazione della domanda per il bonus.

Come spendere il bonus psicologo

I beneficiari riceveranno comunicazione di accoglimento della domanda, insieme a un codice univoco per il valore assegnato. Il bonus psicologo dovrà poi essere utilizzato entro 180 giorni. Nel caso in cui la somma non sia stata spesa dopo questo termine, l’importo rimanente sarà redistribuito ad altri richiedenti.

Il bonus si può spendere per sedute di terapia presso uno psicologo psicoterapeuta regolarmente iscritto all’albo professionale, e che abbia inoltre comunicato la sua adesione all’iniziativa. Non dovrebbero esserci sostanziali differenze tra chi ha la preferenza per colloqui in presenza oppure online. La lista degli psicoterapeuti aderenti sarà disponibile solamente per le persone che hanno ricevuto il bonus psicologo. Sarà necessario accedere a un’area riservata sul sito del CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) per visualizzare l’elenco dei professionisti presso cui è possibile spendere il bonus psicologo.

Per ogni colloquio terapeutico si può scalare dal voucher una somma massima di 50 euro, che andrà a coprire in parte i costi per il paziente e che l’INPS erogherà poi direttamente al professionista. Chi ha ricevuto un importo di 600 euro potrà quindi utilizzare il bonus psicologo per un ciclo di dodici sedute.

Le richieste superano la disponibilità di fondi

L’importo iniziale stanziato per coprire i costi della psicoterapia per i cittadini era di 10 milioni di euro. Il decreto Aiuti bis ha aggiunto 15 milioni in più, portando la somma totale della misura a 25 milioni di euro. Il numero di possibili beneficiari è così cresciuto da circa 16.000 a oltre 40.000. Si calcola però che le domande presentate a livello nazionale superino già le 200.000, e diverse regioni prevedono che il fondo non sarà sufficiente per coprire tutte le richieste, nemmeno per chi avrebbe tutti i requisiti.

La fragilità psicologica è uno degli strascichi più preoccupanti della pandemia, in particolare tra adolescenti e giovani. Il numero di richieste per il bonus psicologo ne è una testimonianza: indica che c’è bisogno di fare di più per garantire a tutti i cittadini il sostegno necessario per ritornare a stare bene.