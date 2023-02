Salute della Donna: fondamentale l’aggiornamento professionale Ostetrico – Ginecologico

Le ultime novità scientifiche e tecnologiche e le best practices dai massimi esperti nazionali nel programma 2023 di EuTylia Academy

La prevenzione e la salute al femminile sono importanti. Il corpo della donna richiede, infatti, attenzione e cure mirate, diverse e specifiche per ogni età e fase della vita. Allo stesso modo è fondamentale avere la giusta formazione e gli strumenti più adeguati, per prevenire e prendere in carico le patologie che possono compromettere il benessere della donna, della coppia e della diade madre-neonato.

EuTylia Academy, network di formazione ed aggiornamento professionale per medici ed operatori sanitari specializzati nella salute della donna, presenta il programma di corsi per il 2023.

I massimi esperti a livello nazionale interverranno su temi di grande attualità, con un focus sulle ultime novità scientifiche e tecnologiche e sulle best practices in ambito ginecologico ed ostetrico.

“I disturbi del ciclo: conoscerli per curarli”, Responsabile scientifico il Prof. Costantino Di Carlo (Policlinico Università Federico II di Napoli) e l’intervento del Prof. Carlo Alviggi (Policlinico Università Federico II di Napoli), aprirà, il 3 marzo, il ciclo di incontri, che si svolgeranno presso la sede di EuTylia Academy, affrontando problematiche come la diagnosi differenziale, la sindrome dell'ovaio policistico (PCOS), gli ipogonadismi, amenorree da causa ipotalamica, ipofisaria ed ovarica, Deficit ipofisario ed ovarico:

dalla PMA alla preservazione della fertilità.

Quattro saranno gli appuntamenti dedicati alla diagnostica: “Ecografia ginecologica”, con la Prof.ssa Caterina Exacoustos (Dipartimento ad Attività Integrata di Scienze Chirurgiche, UOC di Ginecologia, Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma) e la Dr.ssa Brunella Zizolfi (Policlinico Università Federico II di Napoli), “Ecografia delle anomalie cerebrali fetali nel primo trimestre e delle anomalie del Cono-Tronco”, Responsabili scientifici il Prof. Gianluigi Pilu (Policlinico di S. Orsola, Bologna) ed il Dr. Paolo Volpe (Ospedale di Venere, Bari), “Ecografia in sala parto”, in collaborazione con il Policlinico di Milano, Mangiagalli Center e l’Università di Parma e l’intervento del Prof. Enrico M. Ferrazzi, del Prof. Tullio Ghi e della Dr.ssa Floriana Carbone ed “Ecografica Ostetrica”, in collaborazione con SIGO Young – AOGOI giovani (Presidenti Prof. Nicola Colacurci / Prof. Antonio Chiàntera).

Grande attenzione sarà riservata, inoltre, alla Colposcopia (Dr. Vincenzo M. Prestia, Ospedale di Vizzolo Predabissi, MI) ed alla Isteroscopia, con due incontri (Prof. Attilio Di Spiezio Sardo, Policlinico Università Federico II di Napoli).

Alle “Emergenze in Sala Parto” saranno, infine, dedicate tre giornate ECM, sostenute da EuTylia Academy, in collaborazione con Gruppo GEO, Gruppo Emergenze Ostetriche, Responsabile Scientifico Dott. Claudio Crescini (Ospedale Treviglio-Caravaggio di Treviglio, BG), per preparare ginecologi ed ostetriche che lavorano in sala parto ad affrontare con competenza e sicurezza le più comuni situazioni di urgenza e di emergenza, concentrandosi sulla distocia di spalle, sul parto operativo con ventosa e sull’importanza del supporto ecografico. Nei tre giorni si terrà anche una simulazione pratica di Ecografia in Sala parto (Dott.ssa Floriana Carbone e Dott. Enrico Iurlaro, Policlinico di Milano, Mangiagalli Center).

Il programma di corsi di EuTylia Academy rappresenta un'occasione unica per ginecologi ed ostetriche per aggiornare le loro conoscenze e migliorare la pratica clinica, grazie al confronto con gli specialisti del settore, per orientare la donna verso una corretta prevenzione e garantire un’assistenza sempre più sicura.

Iscrizione e partecipazione ai corsi sono a titolo completamente gratuito.

Per info: congressi@eutylia.it - www.eutylia.it