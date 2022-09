Salute mentale: fino a domenica porte aperte negli ospedali. Aderenti al network dei Bollini Rosa. Al via "(H)-Open weekend".

ROMA, 08 OTT - Da domani e fino a domenica 11 ottobre porte aperte negli oltre 100 ospedali italiani de in diversi presidi sanitari per sostenere le donne nel trattamento dei disturbi psichici, neurologici e del comportamento alimentare.

È con consulti, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, info point, conferenze e distribuendo materiale informativo sulla salute mentale con poster specifici su schizofrenia e suicidio giovanile che quest'anno Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, lancia la nuova edizione dell'(H)-Open Weekend.

Si tratta del settimo anno consecutivo dell'iniziativa, proprio in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra il 10 ottobre. I servizi offerti sono consultabili sul sito internet www.bollinirosa.it, dove è possibile visualizzare l'elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner "Consulta i servizi offerti" in home page.

"Siamo giunti alla settima edizione di questo Open weekend sulla salute mentale che vede coinvolti oltre 100 tra ospedali e centri territoriali - spiega Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda - Questa iniziativa assume quest'anno una valenza ancora superiore alla luce delle conseguenze del Covid-19 che potrebbe purtroppo far aumentare i casi di depressione, già elevati soprattutto per la popolazione femminile (2 milioni le donne che ne soffrono)".