Salvataggio a Caminia: Vvf di Catanzaro e Soverato riportano in salvo l'uomo 40enne bloccato sulla scogliera. Video

Salvataggio a Caminia: Vvf di Catanzaro e Soverato riportano in salvo l'uomo bloccato sulla scogliera. Video

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 20.15 circa in loc. Caminia nel comune di Stalettí per soccorso a persona.

Protagonista della disavventura un uomo di circa 40 anni che nel tardo pomeriggio di oggi si era avventurato a scalare il costone roccioso della rinomata località balneare ma, nel riscendere, preso dal panico, restava bloccato a circa 15/20 metri di altezza sulla scogliera.

Intervento dei vigili del fuoco con unità specialista SAF (Speleo Alpino Fluviale) è valso a raggiungere il malcapitato che veniva assicurato con imbracatura di sicurezza e riportato con manovre di tipo speleo sulla spiaggia.

L'uomo risulta in buono stato di salute. Sul posto Capitaneria di Porto di Soverato per gli adempimenti di competenza. Le operazioni di recupero terminate alle ore 23.00 circa