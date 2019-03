Matteo Salvini: "Basta aspettare l'Ue"

CERNOBBIO, 23 MARZO- Il ministro dell’Interno è intervenuto al Forum di Confcommercio svoltosi a Cernobbio, diversi i temi affrontati.

Sui rimborsi agli investitori delle banche Salvini afferma: “Il ministero dell'Economia ci sta mettendo troppo. Al ministero stanno aspettando la risposta dell'Europa, io mi sono rotto le palle di aspettare la risposta dell'Europa e oggi lo dirò allo stesso ministro dell'Economia, perché i risparmiatori non possono aspettare i tempi dell'Europa. A Tria spetta firmare e io personalmente gli chiedo di farlo". Sull’Unione Europe dichiara: "Saremo noi a salvare l'Europa, ma l'Europa si salva se cambia. Io con questi vincoli non sono in grado di garantire benessere e piena occupazione, ovvero gli obiettivi per cui l'Unione è nata” incalza ancora: "Sono convinto che l'Italia abbia ripreso una posizione centrale, se si fosse aspettato l'Europa- riferendosi alle politiche migratorie- avremmo vissuto mesi come in passato ma abbiamo deciso di fare da soli. E’ nostro dovere decidere chi entra nel nostro Paese".

Quanto alla legge sulla cittadinanza ribadisce: "Va bene così com'è. Se ci sono consigli da qualunque sindaco, da qualunque parlamentare, da qualunque ministro per migliorare la qualità della sicurezza in Italia io sono contento. Detto questo, io lavoro al modello italiano che è uno dei migliori al mondo".

Infine, sul governo, asserisce: “Se dipende da me, questo governo arriva alla fine mantenendo tutti gli impegni presi. Che Conte fosse più vicino ai Cinque Stelle lo sapevamo. Era nella loro squadra di governo. Quindi va benissimo così e stiamo lavorando bene” concludendo: “Non ho gelosie".

Ludovica Portelli