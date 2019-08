Salvini, governo Renzi-Grillo? Per salvare poltrona. Da Renzi me lo aspetto, da Grillo meno. Voglion

TAORMINA (ME), 11 AGOSTO - "Un governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico? Ma dai, siamo seri, ogni giorno che si perde è un danno per l'Italia. Prima si fissa la data delle elezioni più si fa il bene dell'Italia. Prima il popolo decide, prima c'è il nuovo Parlamento, prima si fa la manovra economica e prima l'Italia riparte. Chi perde tempo tifa per l'aumento delle tasse e per il caos. Chi perde tempo è perché vuole conservare la poltrona, da Renzi me lo aspettavo, da Grillo un po' meno...". Lo ha detto Matteo Salvini al Lido Caparena di Taormina, nuova tappa del suo Beach Tour nel sud Italia.